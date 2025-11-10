Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿Se adelanta el pago por megapuente de noviembre? Conoce si el megapuente pudiera afectar en el depósito de tu pago de noviembre (Margarito Pérez Retana)

En noviembre iniciaron los depósitos correspondientes al último pago de la Pensión Bienestar Adultos Mayores de este 2025; no obstante, conoce si con el megapuente podrían adelantar tu fecha de pago.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social que forma parte del conjunto de Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno de México.

El objetivo específico para este programa es mejorar la situación de protección social de la población adulta mayor de 65 años, otorgándoles un apoyo económico de 6 mil 200 pesos.

El apoyo se realiza de manera bimestral, por lo que este pago corresponde a los meses de noviembre y diciembre, siendo el último del 2025.

¿Cuándo me depositarán la Pensión Bienestar Adultos Mayores?

Como se ha hecho a lo largo del año, todos los depósitos inician en el primer día hábil del mes, de manera bimestral, por lo que en esta ocasión los pagos comenzaron el lunes 3 de noviembre.

Y tal como lo establece en sus bases, la Pensión Bienestar Adultos Mayores se deposita únicamente en días hábiles, por lo que si te estás preguntando si con el megapuente adelantarán tu pago, la respuesta corta es no.

En lugar de adelantar el pago, lo que hace el gobierno es solamente recorrer el pago, de modo que, si te tuvieran que depositar el lunes 17, pero es feriado, lo calendarizan para el martes 18 de noviembre.

Así que, si todavía no conoces qué día te depositarán, te compartimos el calendario de pagos para que estés al pendiente de tu siguiente depósito:

Letra A: lunes 3 de noviembre

lunes 3 de noviembre Letra B: martes 4 de noviembre

martes 4 de noviembre Letra C: miércoles 5 y jueves 6 de noviembre

miércoles 5 y jueves 6 de noviembre Letras D, E, F: viernes 7 de noviembre

viernes 7 de noviembre Letra G: lunes 10 y martes 11 de noviembre

lunes 10 y martes 11 de noviembre Letras H, I, J, K: miércoles 12 de noviembre

miércoles 12 de noviembre Letra L: jueves 13 de noviembre

jueves 13 de noviembre Letra M: viernes 14 y martes 18 de noviembre

viernes 14 y martes 18 de noviembre Letras N, Ñ, O: miércoles 19 de noviembre

miércoles 19 de noviembre Letras P, Q: jueves 20 de noviembre

jueves 20 de noviembre Letra R: viernes 21 y lunes 24 de noviembre

viernes 21 y lunes 24 de noviembre Letra S: martes 25 de noviembre

martes 25 de noviembre Letras T, U, V: miércoles 26 de noviembre

miércoles 26 de noviembre Letras W, X, Y, Z: jueves 27 de noviembre

Recuerda que si quisieras conocer qué día específicamente te depositarán tu Pensión Bienestar Adultos Mayores, puedes consultar el sitio oficial de la Secretaría del Bienestar y, solamente ingresando tu CURP, podrás saber el día.