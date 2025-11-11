A AMLO le preocupaba Tabasco en 2024: destinó más de mil militares durante jornada electoral a su tierra

Violencia en Tabasco Al ex presidente López Obrador le preocupaba la situación de Tabasco de cara a las elecciones de 2024. (Cuartoscuro)

Si Tabasco es un edén, como dice la canción, para uno de sus hijos más pródigos, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, fue uno de sus mayores dolores de cabeza al cierre del sexenio, mientras se avecinaba la jornada electoral y el cambio de estafeta gubernamental.

Documentos de las Fuerzas Armadas, consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia, refieren que aquella entidad del sureste mexicano fue, junto con Guanajuato y Chiapas, el mayor foco rojo para el obradorismo durante el proceso electoral del 2024, por lo que fueron las que más refuerzos militares recibieron.

Las tres entidades padecieron, en la recta final del mandato de López Obrador, crisis sociales y de seguridad pública, caracterizadas por las desapariciones y homicidios, en el caso de Guanajuato; desplazamientos de población por choques entre grupos criminales, en el caso de Chiapas.

Así como una escalada de violencia y asesinatos en Tabasco, producto del surgimiento del cártel de La Barredora, aliado inicialmente y después confrontado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder, Hernán Bermúdez, era la mano derecha del ex gobernador y ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Guanajuato fue el estado que más homicidios registró en 2024, con 4 mil 15, en comparación con los 3 mil 517 de 2018, siendo el 2020, en plena pandemia de COVID-19, el más mortífero de la entidad, con 5 mil 370.

Tabasco pasó de 691 homicidios, al arranque del sexenio, a 838 asesinatos, al cierre del mismo; entretanto, Chiapas aumentó de 662 homicidios en 2018, a 932, en 2024.

Violencia en Tabasco VILLAHERMOSA, TABASCO, 03ABRIL2025.- Un ataque criminal a automovilistas ocurrió esta tarde en el kilómetro 127 de la vía Cárdenas - Villahermosa donde se reporta el presunto secuestro de varias personas y sus vehículos incendiados tras una balacera, así como la detención de un generador de violencia. Fuerzas federales, estatales, municipales, ministeriales y ambulancias llegaron al sitio de la agresión y establecieron un perímetro de seguridad para levantar las pruebas periciales. FOTO: LUIS LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Luis López)

Estos son los estados a los que más militares mandó AMLO en 2024

Con motivo de la jornada electoral del 2 de junio del año pasado, el alto mando de las Fuerzas Armadas, detallan documentos hechos públicos vía transparencia, ordenó desde el 1 de mayo un amplio despliegue de 10 mil militares para reforzar la seguridad de 18 entidades del territorio nacional.

El criterio para el envío de tropas consistió en que esos estados concentraron el mayor número de agresiones contra candidatos y militantes de partidos políticos.

El mayor despliegue militar fue en Guanajuato, con mil 600 soldados; seguido por Tabasco, con mil 100 militares; y Chiapas, con mil tropas como refuerzo.

Así fue la repartición de los 10 mil efectivos en 18 entidades:

Despliegue militar para el 2024 El Gobierno federal desplegó 10 mil militares como refuerzo para 18 entidades con altos niveles de violencia para las elecciones del 2024. (Especial)

Según la organización Causa en Común, durante el proceso electoral de 2024, 37 candidatos y candidatas fueron asesinados, por lo que se trató de la elección más violenta en la historia reciente de la república.

Los estados que sufrieron más asesinatos de candidatos fueron Guerrero, con 12 muertes; seguido por Chiapas, con 11; así como Michoacán, con 7 fallecidos.

¿Cuál es la historia de ‘La Barredora’ en Tabasco?

Bajo el cobijo de las autoridades tabasqueñas y tras la escisión de viejas estructuras criminales, “La Barredora” surgió a inicios de esta década como un nuevo grupo criminal, dedicado al robo de hidrocarburos, la extorsión, el narcotráfico, el tráfico de migrantes y control de plazas en municipios como Centro, Cárdenas, Paraíso y Comalcalco.

El nuevo grupo criminal se dio a conocer por su violencia abierta, con quema de vehículos, narcomantas, balaceras y ataques coordinados en zonas urbanas y rurales, además de una alianza inicial con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual luego derivó en enfrentamientos por el control territorial y los negocios ilícitos.

La antigua mano derecha de Adán Augusto y ex secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, actualmente bajo custodia judicial, tras ser capturado en Paraguay, fue señalado como el líder de “La Barredora”.