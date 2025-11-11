Adelantan audiencia de Javier Duarte: ¿El exgobernador de Veracruz sale de prisón hoy?

Javier Duarte El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pidió directamente a la jueza encargada de su caso que le permita reintegrarse a la sociedad (La Crónica de Hoy)

Será el próximo 12 de noviembre cuando el Poder Judicial de la Federación (PJF) determine si Duarte puede obtener el beneficio de libertad anticipada, una medida contemplada por la ley para personas privadas de la libertad que cumplen ciertos requisitos, como haber purgado la mayor parte de su condena, mantener buena conducta y no tener procesos judiciales pendientes.

Durante esa audiencia, la jueza Ángela Zamorano Herrera evaluará la solicitud presentada por la defensa del exmandatario, quien actualmente cumple una pena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita

¿Qué fue lo que presentaron en la audiencia de Javier Duarte?

La petición fue formalizada el pasado 3 de noviembre, en una audiencia en la que el abogado Pablo Campuzano, representante de Duarte, argumentó que su cliente ha cumplido más del 95% de su condena, dictada en 2018 tras declararse culpable en un procedimiento abreviado. La sesión, que duró más de ocho horas, incluyó la presentación de 24 pruebas y testimonios a favor del exgobernador, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 12 elementos en su contra.

La jueza Zamorano también destacó que las causas penales restantes por un delito electoral, así como tres carpetas de investigación locales en Veracruz, ya fueron cerradas, lo que deja abierta la posibilidad legal de analizar su liberación.

Argumentos que podrían favorecer su libertad

Según medios locales, la defensa de Duarte sostiene que el exgobernador mantiene una conducta ejemplar dentro del penal y que, además:

El delito de delincuencia organizada fue reclasificado, lo que redujo la gravedad del caso.

fue reclasificado, lo que redujo la gravedad del caso. El cargo por desaparición forzada fue sobreseído en noviembre de 2024 .

fue sobreseído en . Las causas penales federales y locales en su contra fueron cerradas.

Con base en estos puntos, la defensa considera que existen las condiciones jurídicas necesarias para que Javier Duarte pueda reinsertarse a la sociedad, bajo supervisión y conforme a los términos de la ley.