Anuncian nuevo bloqueo carretero: lo que se sabe de la nueva protesta de transportistas y agricultores

Se anuncia la toma de las aduanas como forma de presión máxima hacia el gobierno federal. ¿Cuándo será el bloqueo nacional anunciado por transportistas y agricultores? (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM/Adolfo Vladimir)

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional del Rescate del Campo Mexicano (FRNCM), anuncian un nuevo bloqueo en carreteras federales del país, así como un paro total de labores, esto como parte del acuerdo realizado por ambas organizaciones el pasado domingo.

“La forma de lucha va a volver a ser con las carreteras. Vamos a tapar el tránsito de mercancías, no vamos a obstruir el paso a los vehículos privados y de transporte de pasajeros”, anunció Baltazar Valdez, líder del Frente Nacional por la Defensa del Campo Mexicano (FRNCM), frente a Palacio Nacional, este 11 de noviembre.

De igual forma, como parte de este nuevo bloqueo, se insta al diálogo únicamente con instancias federales de gobierno para atender las exigencias y requerimientos de líderes agrarios, exigiendo la comunicación exclusiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuándo será el nuevo bloqueo nacional de transportistas y campesinos?

El paro nacional, así como el megabloqueo de carreteras anunciado por ANTAC y FRNCM, como parte de las exigencias de los manifestantes al gobierno federal de mayores apoyos al campo mexicano, así como precios justos para sus productos de cultivo, se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre de 2025.

Además, se anuncia la toma de las aduanas como forma de presión máxima para ser atendidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué exigen los agricultores mexicanos al gobierno federal?

En un comunicado emitido por el Frente Nacional del Rescate del Campo Mexicano (FRNCM), se especifican los requerimientos que los integrantes del movimiento agrario exigen al gobierno federal.

Entre ellos está “que el Estado mexicano reconozca la agricultura nacional” y que “en la revisión del T-MEC los granos queden fuera del tratado, exigiendo que la comercialización nacional de granos no dependa de la bolsa de valores de Chicago.

Según se menciona en el texto emitido por el FRNCM; está dependencia responde a la especulación, favoreciendo a los grandes importadores extranjeros, y poniendo en riesgo la economía de los productores nacionales y, como consecuencia, la de los consumidores finales.

🚜🚨El Frente Nacional para el Rescate del Campo lanzó un llamado urgente al gobierno federal con una serie de propuestas para salvar la producción de alimentos en México.



Entre sus peticiones destacan:



- Que los granos queden fuera del T-MEC.

- La creación de una banca de… pic.twitter.com/h2QEhuTkdD — Azucena Uresti (@azucenau) November 11, 2025

De igual forma, como parte de los requerimientos de los manifestantes, se pide; “el establecimiento de una banca de desarrollo para el sector agropecuario y pesquero”, así como “la publicación de precios de garantía para toda la producción de alimentos de origen agrícola.”

Finalmente, entre los puntos clave en el comunicado se solicita al gobierno federal que “el FRNCM participe en la formulación y revisión de la Ley de Aguas Nacionales propuesta por la presidenta del Ejecutivo, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.”

Según se especifica en dicho comunicado, las acciones iniciaron el 24 de septiembre de 2025, como parte de un acuerdo de todos los integrantes del Frente Nacional del Rescate del Campo Mexicano (FRNCM), durante un foro que se llevó a cabo en las instalaciones de la UNAM, en la Facultad de Economía.