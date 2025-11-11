Aranceles al azúcar: México anuncia incremento de 210% por importación

Aranceles al azúcar Azúcar de caña, refinada, invertida y líquida sufrirán este incremento.

Los ajustes arancelarios de México continúa, pero ahora es nuestro país quien está aumentando el impuesto a un nuevo producto y se trata del azúcar. Con el objetivo de proteger el trabajo de los productores nacionales, el gobierno busca reducir la importación de azúcar refinada, de caña e invertida.

¿De cuánto son los nuevos aranceles al azúcar?

El Gobierno de México ha decretado la imposición de aranceles significativos a las importaciones de azúcar provenientes de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), excluyendo aquellos con acuerdos comerciales vigentes con el país.

El @GobiernoMX reafirma su compromiso con las y los cañeros, y con toda la cadena del sector azucarero nacional.



Ante la caída de los precios internacionales y la sobreoferta, y en apego a los compromisos internacionales de nuestro país, se actualizaron los aranceles a la… pic.twitter.com/iuY9njFMNd — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) November 10, 2025

Esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación y efectiva a partir de hoy, establece tasas de 156% para diversas clasificaciones de azúcar de caña y de 210.44% para el azúcar líquida refinada y el azúcar invertido.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, justificó esta acción mediante un decreto que modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Anteriormente, las tasas específicas eran de 0.36, 0.338 y 0.39586 dólares por kilogramo, pero ahora se elevan drásticamente para contrarrestar la situación actual.

¿Por qué México aumentó los aranceles al azúcar?

La decisión responde a una crisis en el sector azucarero nacional, agravada por la caída de los precios internacionales del azúcar, lo que ha generado una sobreoferta en el mercado mexicano.

El gobierno argumenta que es necesario implementar mecanismos para garantizar la estabilidad en los sectores industriales nacionales, eliminar distorsiones en el comercio y salvaguardar el equilibrio del mercado global, en cumplimiento de compromisos internacionales, la Ley de Comercio Exterior y la opinión de la Comisión de Comercio Exterior.

¿Cómo afectan los aranceles de México al azúcar?

Aunque la medida busca fortalecer la producción local y mitigar las pérdidas en la agroindustria, podría tener impactos mixtos en la economía. Por un lado, se espera una reducción en las importaciones de azúcar, lo que beneficiaría a los productores nacionales al estabilizar precios internos y mejorar su competitividad.

Sin embargo, esto podría traducirse en un aumento en los costos para los consumidores y las industrias que dependen del azúcar importado, como la alimentaria y de bebidas, potencialmente elevando los precios al menudeo.

Además, al aplicar estrategias proteccionistas similares en otros mercados, podría influir en las negociaciones comerciales bilaterales, especialmente con socios no exentos como aquellos fuera del T-MEC.