Buen Fin 2025: ¿Cómo y dónde puedo denunciar irregularidades con mis compras?

Buen Fin 2025: ¿Cómo y dónde denunciar irregularidades con tus compras? La PROFECO pone a disposición líneas, correos y plataformas en línea para atender quejas y proteger a los consumidores durante las ofertas del Buen Fin

Durante la edición 2025 del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) pone a disposición de los consumidores mecanismos formales para denunciar irregularidades, fraudes, publicidad engañosa o incumplimientos por parte de los comercios.

Es importante distinguir entre queja y denuncia:

Queja : normalmente, cuando tú como consumidor resultaste directamente afectado.

: normalmente, cuando tú como consumidor resultaste directamente afectado. Denuncia: cuando se trata de una práctica comercial que puede afectar a todos los consumidores, aunque tú no hayas sido directamente afectado.

¿Cuándo conviene presentar una queja o denuncia?

Puedes hacerlo si:

No te respetan el precio o el descuento anunciado.

No te entregan el producto en el tiempo prometido.

Te niegan cambios, devoluciones o garantías.

Ves publicidad engañosa o precios falsos.

¿Dónde y cómo denunciar?

¿Dónde hacerlo?

La PROFECO ofrece varios canales para recibir reportes:

Teléfono CDMX: 55 5568 8722

55 5568 8722 Lada sin costo: 800 962 8000

800 962 8000 Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx

asesoria@profeco.gob.mx Publicidad engañosa: publicidadenganosa@profeco.gob.mx

publicidadenganosa@profeco.gob.mx Redes sociales: @Profeco en Facebook, X e Instagram

@Profeco en Facebook, X e Instagram Presencial: en las oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) del país.También puedes usar ConciliaExprés o Concilianet, plataformas en línea para resolver conflictos.

¿Qué hace la PROFECO?

Después de recibir la denuncia, la dependencia busca una conciliación entre comprador y comercio. Si el problema continúa, puede sancionar al establecimiento y proteger tus derechos como consumidor.