Buen Fin 2025: ¿Cómo y dónde puedo denunciar irregularidades con mis compras?

Durante la edición 2025 del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) pone a disposición de los consumidores mecanismos formales para denunciar irregularidades, fraudes, publicidad engañosa o incumplimientos por parte de los comercios.
Es importante distinguir entre queja y denuncia:
- Queja: normalmente, cuando tú como consumidor resultaste directamente afectado.
- Denuncia: cuando se trata de una práctica comercial que puede afectar a todos los consumidores, aunque tú no hayas sido directamente afectado.
¿Cuándo conviene presentar una queja o denuncia?
Puedes hacerlo si:
- No te respetan el precio o el descuento anunciado.
- No te entregan el producto en el tiempo prometido.
- Te niegan cambios, devoluciones o garantías.
- Ves publicidad engañosa o precios falsos.
¿Dónde y cómo denunciar?
¿Dónde hacerlo?
La PROFECO ofrece varios canales para recibir reportes:
- Teléfono CDMX: 55 5568 8722
- Lada sin costo: 800 962 8000
- Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx
- Publicidad engañosa: publicidadenganosa@profeco.gob.mx
- Redes sociales: @Profeco en Facebook, X e Instagram
- Presencial: en las oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) del país.También puedes usar ConciliaExprés o Concilianet, plataformas en línea para resolver conflictos.
¿Qué hace la PROFECO?
Después de recibir la denuncia, la dependencia busca una conciliación entre comprador y comercio. Si el problema continúa, puede sancionar al establecimiento y proteger tus derechos como consumidor.