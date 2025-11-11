Celebran anivesario de la Revista del Consumidor con Billete de la Lotería Nacional

Como parte de la celebración por los 49 años de la Revista del Consumidor, la Secretaría de Economía, Lotería Nacional y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se unieron para la develación del billete del Sorteo Superior No. 2865.

Para este sorteo habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, informó Olivia Salomón, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas.

Además, se imprimirán dos millones 400 mil cachitos que ya están en los puntos de venta en toda la República Mexicana y en miloteria.mx.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, felicitó a todos los que hacen posible la publicación mensual de información objetiva dirigida a los consumidores, reconoció que cumple con las funciones de integridad y servicio público, porque con sus artículos se pueden construir espacios de integridad, defendiendo el interés público.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que el billete conmemorativo reconoce la labor de la Profeco por continuar orientando, informando y cuidando las finanzas de las familias mexicanas con la edición de la Revista.

Aseguró que la publicación “durante casi medio siglo ha sido una aliada del hogar y una guía del consumo responsable, publicando cientos de estudios de calidad que han ayudado a millones de familias a tomar decisiones informadas, a defender sus derechos y a distinguir entre el valor real de un producto y el brillo de la mercadotecnia”.

El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, agradeció a la Lotería Nacional por abrir un espacio para celebrar, con un billete alusivo, el 49 aniversario de la Revista del Consumidor.

“Al igual que la Lotería Nacional, la Revista del Consumidor ha sabido mantenerse vigente, adaptarse a los nuevos tiempos y conservar su espíritu de servicio público. Ambas instituciones comparten una misma vocación: trabajar por el bienestar de las personas, por la equidad y por las oportunidades”, dijo.