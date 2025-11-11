Clima en México: Estos estados podrían ser afectados con nevadas por los frentes fríos

Probabilidad de nieve en el Noroeste de México Nevada provocada por las bajas temperaturas en la región sureste del estado de Coahuila en enero de 2025. (Alejandro Rodríguez)

¡Oh, blanca Navidad! A pesar de que el otoño no ha llegado a su fin, el frente frío núm. 13 está logrando que consideremos lo contrario, dado que aún mantendrá, este martes 11 de noviembre, las bajas temperaturas en el norte, noroeste, oriente y centro de la República Mexicana.

Durante el transcurso de este día, el frente frío núm. 13 se desplazará sobre el suroeste mexicano y la península de Yucatán, acompañado de una masa de aire ártico que cubrirá la mayor parte del territorio nacional.

Además, de acuerdo a la información presentada por el Servicio Metereológico Nacional (SMN), el frente frío núm 14 ingresará entre el jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025 por la región noroeste del país; esto abre la posibilidad de caída de nieve en los estados de la zona.

¿En qué lugares de México existe la posibilidad de nieve este 11 de noviembre?

El nuevo frente frío, denominado núm 14 y que se aproximará al noroeste de México, interactúa con los fenómenos metereológicos explicados brevemente a continuación:

Vaguada polar : Implica una irrupción de aire ártico que ocasiona bruscos descensos de temperatura.

: Implica una irrupción de aire ártico que ocasiona bruscos descensos de temperatura. Circulación ciclónica en altura: Caracterizada por ser un movimiento giratorio del aire en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y se forma en capas superiores de la atmósfera; este fenómeno puede causar nubosidad, lluvias y tormentas si hay humedad suficiente.

Teniendo esto en consideración, los metereólogos han pronosticado la probabilidad de vientos fuertes, descensos abruptos de temperatura y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste de México.

También, para la tarde del viernes 14 y la madrugada del sábado 15 de noviembre de 2025, indican la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en tres puntos específicos del país:

Sierra de San Pedro Mártir.

Baja California.

Norte de Sonora.

Al mismo tiempo, las cimas volcánicas más importantes de México podrían ser cubiertas del manto blanco; éstas son:

Nevado de Toluca.

Popocatépetl.

Iztaccíhuatl.

Pico de Orizaba.

Cofre de Perote.

Estados afectados por las bajas temperaturas

El frente frío núm. 13 todavía presente este martes 11 de noviembre, está acompañado también por una vaguada polar y una corriente en chorro subtropical, es decir, flujo de aire relativamente fuerte e intenso en capas altas de la atmósfera; este fenómeno transporta humedad desde el Pacífico.

Ante esto, los especialistas prevén las siguientes afectaciones en los estados de la República Méxicana:

Veracruz y Oaxaca: Lluvias puntuales muy fuertes.

Lluvias puntuales muy fuertes. Veracruz, Chiapas y Tabasco: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes. Veracruz, Puebla y Campeche: Intervalos de chubascos.

Intervalos de chubascos. Hidalgo, Puebla, Yucatán y Quintana Roo: Lluvias aisladas.

Lluvias aisladas. Centro de México: Bancos de niebla.

En el pronóstico, metereólogos advierten la probabilidad de que las lluvias pronosticadas incrementen los niveles de arroyos y ríos, lo que podría ocasionar encharcamientos, declives e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.