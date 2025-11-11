Coahuila sigue sumando inversiones y empleos

La confianza en Coahuila sigue creciendo. Este lunes, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la inauguración de la nueva planta de Dual Borgstena en Monclova, una inversión que generará más de 880 empleos y que consolida a la entidad como uno de los destinos más atractivos para la inversión nacional y extranjera.

“Hoy es un gran día para Monclova. Con esta nueva planta llegan cientos de empleos para nuestra gente. Gracias por la confianza. En Coahuila seguimos demostrando que somos uno de los mejores lugares para vivir, crecer e invertir”, expresó el mandatario estatal.

Dual Borgstena, empresa de capital coreano, se especializa en la producción de vestiduras para asientos automotrices. Su llegada a la región centro representa no solo un impulso económico, sino también una oportunidad de desarrollo para las familias coahuilenses.

Jiménez Salinas agradeció a los directivos de la firma por confiar en Coahuila y subrayó que el empleo sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar vidas.

“Cada nuevo empleo representa estabilidad, esperanza y futuro. En Coahuila somos aliados de todo aquel que quiera trabajar, emprender o invertir”, señaló.

El gobernador destacó que el éxito de las inversiones que llegan al estado se debe al trabajo en equipo entre ciudadanía, iniciativa privada y gobierno, así como a factores que distinguen a Coahuila: su estado de derecho, estabilidad laboral, seguridad y capital humano altamente calificado.

“Nos comprometemos a seguir generando las mejores condiciones para que sigan llegando más inversiones que detonen desarrollo. En Coahuila, cuando se trabaja en equipo, suceden cosas extraordinarias”, afirmó.

Durante la ceremonia, Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, destacó que Dual Borgstena representa una inversión con propósito, que apuesta por el talento local y la estabilidad del estado.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez reconoció el respaldo del gobernador y aseguró que este logro es resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y la confianza de los inversionistas.

“Cuando se unen voluntades, los resultados se ven reflejados en hechos, y hoy Monclova tiene una nueva oportunidad de crecimiento”, dijo el edil.

Por su parte, Ian Hwe Cho, vicepresidente de Dual Global, agradeció el apoyo de los gobiernos estatal y municipal, y adelantó que otras empresas coreanas están considerando establecer operaciones en Monclova, lo que confirma que esta región se está consolidando como un centro estratégico para la industria manufacturera del norte del país.

En el evento estuvieron presentes Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo; Yong Jin Lee, presidente de Dual Borgstena Trim México; Sergio Armando Sisbeles Alvarado, subsecretario general de Gobierno en la Región Centro Desierto; y Roberto Garza Vázquez, CEO del Parque Industrial Libramiento Norte.

Con esta nueva inversión, Coahuila reafirma su liderazgo en desarrollo económico y demuestra, una vez más, que el trabajo en equipo abre camino al crecimiento sostenible y con sentido social.