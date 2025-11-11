Consejos para la adquisición de pantalla en El Buen Fin

Buen Fin

Las pantallas son uno de los productos que los consumidores compran más durante el Buen Fin, en razón de las ofertas atractivas con las que se presentan. Muchas veces dichos precios son muy difíciles de dejar pasar y para evitar compras poco consientes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha compartido algunos consejos para adquirir la mejor opción.

Una decisión informada surge de analizar si en serio se necesita una televisión nueva y si ese es el caso, la comparación de los productos y los precios es esencial.

Por igual, es importante tener en cuanta que cada función extra del electrodoméstico, como por ejemplo una pantalla de mayor tamaño, va a encarecer su costo.

Durante la compra, no hay que olvidarse de revisar que traiga todos los cables necesarios, el control, el manual y exigir el sello de garantía. En algunos casos particulares, las tiendas ofrecen una garantía extendida y adquirirla simboliza un gasto extra. Incluso, es posible que al aceptarla, la garantía del fabricante pierda su valor.

Una vez adquirida la pantalla, es importante no saltarse la lectura del instructivo, ya que ahí es donde viene la información de todas las funciones. De igual manera, también hay que saber como cuidarla para alargar su vida útil.

Al momento de escoger donde instalarla, hay que priorizar las superficies planas, libres de polvo y humedad. En caso de que se quiera instalar en un muro, hay que usar soportes adecuados y que aguanten el peso de la pantalla. Los paneles LED son muy delicados, por lo que es importante evitar recargar los dedos en ellos o darles golpes.

Para una limpieza correcta, es indispensable el uso de una tela especial para cristales, la cual solo deberá ser humedecida con agua. Evitar el vinagre, jabón u otros productos abrasivos.

Por su parte, la luz solar directa daña la imagen y obliga al uso de una mayor energía, lo que reduce la vida útil del aparato.

En caso de que el electrodoméstico presente alguna falla técnica, lo primero que se recomienda es consultar el instructivo; en caso de no hallar una solución, no hay que abrirlo ya que esto hará que se pierda la garantía. El siguiente paso que se recomienda toma, es revisar la póliza para saber cómo y dónde hacerla efectiva.

También es importante no tirar el ticket de compra, porque en estos momentos es indispensable para tener una solución al problema.

Si el proveedor no resuelve el inconveniente, aún cuando la garantía es valida y se cuenta con el comprobante de compra, las y los consumidores pueden recurrir a la Profeco a través de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) distribuidas en el país.