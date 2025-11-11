Correos de México celebra los 100 años de las camineras y los camineros emitiendo un timbre postal

Camineras y camineros

El Servicio Postal Mexicano y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), sellaron un timbre postal que enaltece el trabajo de las camineras y los camineros, en honor al centenario del Día de la Caminera y el Caminero.

La creación de la Comisión Nacional de Caminos fue creada el 17 de octubre de 1925 y también se estableció dicho día como la fecha para conmemorar a aquellas personas que día y noche mantienen en óptimas condiciones las infraestructuras de las carreteras.

El subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orral, a nombre del titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, reconoció a los hombres y mujeres que durante un siglo han sido los protagonizas del desarrollo de la nación

“Justo en este último mes que hemos vivido los efectos brutales de las lluvias que dejaron estragos inéditos en cinco estados de la República, constatamos el trabajo incondicional y heroico, de las camineras y los camineros. Su trabajo no conoce descanso, bajo el sol, la lluvia y el frío, ustedes construyen, rehabilitan, conservan y mantienen las vías de comunicación que permiten el desarrollo y la unión de nuestro México”, declaró el subsecretario.

Fuentes Orrala, a un lado de la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González, resaltó que con cada acción las camineras y los camineros ha demostrado su compromiso, fuerza y orgullo por servir al país.

El funcionario federal, añadió que la historia de la Caminera y del Caminero es también una historia de progreso; el labor de estas personas ha sido el motor del desarrollo y del esfuerzo colectivo por llevar bienestar a todos los rincones de México.

Por su parte, Violeta Abreu González, expresó que se sentía honrada de celebrar el aniversario y resaltó que Correos de México ha podido llegar a cada rincón del país, gracias al trabajo de las camineras y los camineros.

“Queremos brindarles un homenaje por un Siglo de trabajo constante, a veces silencioso, pero hecho con pasión y compromiso. Cada timbre que viaje por México y el mundo mostrará el agradecimiento del pueblo a todas y todos los camineros que hacen que el país siga avanzando”, reconoció la la directora general de Correos de México.

González también recordó que la emisión de las 200 mil estampillas es un recuerdo de que se tiene que “seguir abriendo caminos, físicos y emocionales. Porque abrir caminos, como entregar cartas, siempre será un acto de esperanza y de amor a nuestra comunidad”, concluyó.

Finalmente, Janette Cosmes Vásquez, la directora general del Centro SICT Chiapas, afirmó que las camineras y los camineros son la encarnación del espíritu más puro del servicio público, ya que no importa si se trata de montañas, ríos o puentes, ellos siguen con la construcción del futuro.