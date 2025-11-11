Cuándo es el paro y los bloqueos de la CNTE? Reporte de la protesta de maestros

La CNTE anuncia paro nacional de 48 horas. Bloqueos y movilizaciones rumbo al Zócalo de la CDMX. (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM/Mario Jasso)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció este 10 de noviembre, un paro nacional de 48 horas, que iniciará en la caseta de Cuernavaca y culminará en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México.

También se informó sobre el lanzamiento de una campaña en redes sociales, donde se difundirán las principales demandas de la CNTE al gobierno federal.





¿Cuándo será el paro y los bloqueos de la CNTE?

En la convocatoria firmada por la profesora María C. Zárate Martínez, representante regional de Valles Centrales, emitido el 10 de noviembre, se convoca a profesores y maestros adscritos al movimiento, a participar de manera masiva en el paro de 48 horas, así como en los bloqueos, los días 13 y 14 de noviembre.

Este paro tiene como objetivo reinstalar la mesa central entre la CNUN de la CNTE y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como exigir la eliminación total de la Ley del ISSSTE de 2007 y la abrogación de las reformas educativas impulsadas durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Como parte de la movilización del SNTE, las acciones incluirán la toma de casetas, oficinas gubernamentales y tiendas de transacciones.

¿Dónde se concentrará la manifestación de la CNTE?

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se prevé bloquear el acceso a Palacio Nacional e instalar un plantón en el Zócalo capitalino, lo que afectará principalmente al Centro Histórico de la Ciudad de México.