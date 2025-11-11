Depuración y rendición de cuentas, nueva fase en aduanas: Alex Tonatiuh Márquez Hernández

Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera.

Las aduanas mexicanas viven una transformación que busca cerrar definitivamente el ciclo de prácticas opacas que por años afectaron la recaudación y la confianza institucional.De acuerdo con Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera, el trabajo actual se enfoca en limpiar los rezagos del pasado y garantizar que cada operación esté sujeta a revisión y seguimiento.

“Durante mucho tiempo las aduanas operaron con procesos que permitían discrecionalidad. Hoy la prioridad es revisar a fondo los procedimientos y a quienes participan en ellos. La rendición de cuentas no es una medida temporal, sino un nuevo estándar”, señaló Márquez Hernández.

La estrategia, explicó, combina auditorías internas y cooperación directa con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, con el objetivo de romper redes que se beneficiaban de los vacíos de control.

El nuevo modelo de investigación aduanera ya permite identificar irregularidades de forma más temprana y turnar los casos a las autoridades competentes, evitando que las sanciones queden solo en el ámbito administrativo.“Cuando un caso llega a la justicia, se marca un precedente y se evita que el mismo esquema vuelva a repetirse”, añadió.

Márquez Hernández subrayó que el cambio más importante está ocurriendo dentro de la propia institución. En puntos fronterizos y portuarios, se han implementado esquemas de rotación y seguimiento permanente al desempeño del personal para evitar que se consoliden redes o dependencias informales.

“No se trata de castigar al sistema, sino de fortalecerlo. La depuración interna es una forma de proteger a quienes trabajan con honestidad y darle credibilidad al esfuerzo del Estado mexicano en materia aduanera”, apuntó el funcionario.

Además del control operativo, la Agencia Nacional de Aduanas impulsa una política de transparencia permanente, donde se reportan avances y resultados de investigación, lo que —según Márquez Hernández— ha permitido mejorar la coordinación con otros órganos de fiscalización y recuperar la confianza del sector privado.

La nueva etapa del sistema aduanal, destacó, busca consolidar una estructura más ordenada, sin discrecionalidad y con procedimientos auditables.“El futuro de las aduanas está en la consistencia. No en los operativos mediáticos, sino en el control diario que demuestra que la ley se cumple en cada punto del país”, concluyó.