En 11 estados se han concluido 137.08 km de caminos artesanales

Caminos artesanales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que en 11 estados del país, se han concluido 137.08 kilómetros de Caminos Artesanales.

Dentro de los planes se encuentra la construcción de 135 caminos en Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz y Zacatecas, sumando en total 431.57 kilómetros.

Hasta el mes de octubre, se han distribuidos mil 674.70 millones de pesos, de los 15 mil 500 millones de pesos que se prevén utilizan en dicho programa durante el sexenio presente.

La SICT y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), firmaron 160 acuerdos con las comunidades rurales para poder llevar a cabo estas obras y mejorar la accesibilidad económica de más de 136 mil 474 habitantes.

La rehabilitación de terracerías y pavimentación con roderas de concreto hidráulicos, forman parte de los planes de los Caminos Artesanales. El empleo de la mano de obra de mujeres y hombres de las comunidades, representa para ellos una remuneración económica.

En Guerrero este año se están construyendo en 26 municipios 83 caminos artesanales ubicados en la zona de la montaña, en la Costa Chica y en la Sierra. En dicha entidad se intervendrán 143 kilómetros.

En Oaxaca se realizan 77 kilómetros que se dividirán en 16 caminos artesanales.

Por su parte, en Durango se llevarán a cabo siete caminos artesanales, en Chiapas seis, cinco en Nayarit, cinco en Sonora, dos en Puebla, dos en Colima y también dos en Zacatecas.

Durante la presente administración se tiene contemplado construir un total de 2 mil 107 kilómetros de Camino Artesanales.