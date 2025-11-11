Fuego en Tlalnepantla: incendio consume bodega de plásticos durante la madrugada

La madrugada de este martes 11 de noviembre de 2025, un incendio alertó a los residentes del municipio Tlalnepantla, Estado de México, quienes reportaron dicha emergencia a las autoridades.

El fuego tuvo su origen en una bodega almacenadora de plásticos y desechables, ubicada en el Fraccionamiento La Romana, calle Ixtapan del Oro.

Este incidente fue registrado durante las primeras horas de este martes, cuando vecinos de la bodega se percataron del humo proveniente del lugar y marcaron al número de emergencia 911 para que atendieran el incendio.

Incendio arrasó con el local almacenador

La bodega afectada por el incendio, la cual contaba con tres niveles de altura, fue envuelta por las llamas y la mercancía allí resguardada se consumió completamente.

Esto debido a que el local almacenaba grandes cantidades de plástico y unicel, material que provocó el rápido esparcimiento del fuego.

Los niveles uno y dos resultaron los más afectados, ya que fueron las zonas donde se encontraba la mayor parte del material inflamable.

No obstante, el cuerpo de Bomberos del municipio Tlalnepantla que acudió a atender la emergencia, logró apaciguar el fuego y evitó que éste se esparciera hacia las viviendas cercanas; muchas de ellas, habitadas por familias que —ya dormidas— no se percataron de la situación exterior.

Bomberos controlan la emergencia y evitan una tragedia mayor

La rápida acción de los vecinos que reportaron el humo de la bodega, así como el esfuerzo de los Bomberos de Tlalnepantla al atender y controlar la crisis en la colonia La Romana, evitaron que el incendio causara mayores estragos.

Elementos de Protección Civil Tlalnepantla y el cuerpo de Bomberos Municipal, se encuentran sofocando un incendio en avenida Toltecas, en Fraccionamiento La Romana.



La zona se encuentra acordonada, sigue las recomendaciones de las autoridades correspondientes. pic.twitter.com/ASqjvv9R0w — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) November 11, 2025

No obstante, la hazaña de apaciguar el fuego tuvo una duración de al menos tres horas y, alrededor de las 4:00 horas de la madrugada, finalmente la zona se declaró fuera de peligro.

También, dada la magnitud de la emergencia, Bomberos del municipio Naucalpan estuvieron presentes en el área para apoyar la situación y asegurarse que las llamas no se propagaran a los alrededores del incendio.

Gracias al trabajo organizado, colaborativo y rápido, el fuego no afectó casas vecinas; tampoco se reportaron pérdidas de vida ni heridos.

En cuanto a la causa del incendio, no ha habido respuesta y aún se desconoce el propietario del inmueble, sin embargo, los bomberos señalaron la posibilidad de que todo fuera consecuencia de un corto circuito.