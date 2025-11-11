Homicidios diarios se reducen 37% en octubre en comparación con 2024; estados panistas, lo más violentos

Violencia en México Octubre fue el mes más pacífico en la presente administración de Claudia Sheinbaum. (Cuartoscuro)

En su primer año de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum redujo los homicidios diarios en comparación con su predecesor, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en octubre de 2025 hubo un promedio de 54.5 asesinatos al día, lo cual es una reducción del 37 por ciento en comparación con septiembre del 2024, que cerró con 86.9 homicidios.

“En octubre de 2025, se presentaron 32 homicidios dolosos menos que en 2024″, aseveró Marcela Figueroa, titular de la dependencia.

Octubre de 2025 es, hasta ahora, el mes menos violento en la presente administración.

En comparación con el 2018, año en el que inició el gobierno de López Obrador, el promedio diario de homicidios se redujo en 34 por ciento, pasando de 100.5 homicidios a un promedio por día de 66.1 en 2025.

Asimismo, en comparación con 2018, en octubre el promedio diario de delitos de alto impacto se redujo 46 por ciento, siendo el menor nivel en 8 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, entre las razones para disminuir los homicidios en el país, se halla la atención a las causas que generan la violencia.

Reducción de violencia En octubre de 2025, hubo 37 por ciento menos de homicidios dolosos diarios que en septiembre de 2024. (Gobierno de México.)

Entidades panistas encabezan mayores índices de violencia

De enero de 2025 a octubre, las entidades que concentran la mayor cantidad de homicidios dolosos, son Guanajuato y Chihuahua, entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

Le siguen Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Jalisco; en contraparte, los menos violentos fueron Yucatán, Durango, Coahuila, Aguascalientes y Campeche.

Sin embargo, pese a ser el estado más violento, en Guanajuato se redujo en 63 por ciento el promedio de asesinatos, es decir, hubo 4.68 al día, en comparación con febrero de 2025, donde hubo un pico de 12.71 homicidios diarios en promedio.

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que, en octubre, se redujeron los homicidios en todas las entidades de la república mexicana.

Rosa Icela Rodríguez destaca atención a las causas

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó la atención a las causas que producen la violencia, como una de las formas en las que se han reducido los índices de inseguridad en el territorio nacional.

Durante la conferencia mañanera de este martes 11 de noviembre, la funcionaria federal resaltó que, en total, se han atendido a 2.8 millones de personas, mediante 4.4 millones de atenciones, en zonas vulnerables del país.

“Esto se hace en los lugares, en las colonias, en las comunidades, que tienen problemas de violencia”, enfatizó la titular de la Segob.

Rosa Icela Rodríguez añadió que, como forma de atender las causas de la violencia, se hallan actividades culturales, deportivas y educativas, además de visitas casa por casa a la ciudadanía.