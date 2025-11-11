Hospital de Pediatría del CMNO de Guadalajara repara hernia de Bochdalek y otras complicaciones en menor de 4 meses

Estrategia “Lazos Médicos sin Fronteras” de IMSS Jalisco salva vida de menor con cirugías para reparar hernia y tráquea

Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) de Guadalajara donde se le realizaron cirugías para reparar una hernia y la tráquea, que fueron posibles, gracias a la estrategia “Lazos Médicos sin Fronteras” y al trabajo de la Representación del IMSS en Jalisco.

La menor, de nombre Isabella, fue trasladada vía aérea ya que fue diagnosticada con una hernia de Bochdalek y otras complicaciones severas que presentaba en pulmones, a nivel cardiovascular y renal, debido a que esta patología es altamente mortal.

“Es una anomalía congénita que se produce entre la semana ocho y diez de vida fetal y que se caracteriza por un defecto en el diafragma, provoca que los órganos del abdomen se desplacen a la cavidad torácica, у en el caso de pacientes neonatos afecta el desarrollo pulmonar”, explicó el doctor Carlos Moreno Valencia, director de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).

El padre de la paciente acudió al IMSS para solicitar la atención de la menor al ser afiliado, sin embargo, sin muchas expectativas al residir en el extanjero, sin embargo, de inmediato se coordinó la atención en la UMAE Hospital de Pediatría de Jalisco que atiende a pacientes de la región Noroccidente del país.

Mariela, madre de Isabella, compartió que la menor nació con apenas 26 semanas de gestación, por lo que requirió ser intubada por problemas respiratorios y tras un estudio que se realizó en el Hospital de Arizona se descubrió que sólo contaba con un pulmón y tenía otras condiciones de salud adversas.

“El hígado estaba presionando el pulmón más pequeño que no se le alcanzó a desarrollar, se debía reparar una hernia de diafragma pero no era posible en ese momento porque era muy prematura, teníamos que esperar hasta que tuviera más peso por lo que estuvo cuatro meses internada y no se realizó el procedimiento”, explicó.

Así que la familia regresó a México para que Isabella sea atendida en Jalisco, donde ya ha recibido tratamientos en calidad de urgencia con el fin de preservar su vida. Mariela señaló que, aunque tienen poco tiempo en el país, la hernia ya fue reparada y días después se realizó la traqueostomía con las mejores atenciones y los mejores resultados.

“Agradezco al IMSS por todo el apoyo que nos están dando, siempre les voy a agradecer la ayuda que nos han brindado y por todo lo que han hecho por nosotros”, enfatizó.