Javier Duarte al borde de la libertad… y Karime Macías, fuera del radar Lo que se sabe sobre la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien podría salir de prisión pronto. (Cuartoscuro y Juan Pablo Zamora Pérez)

Con la noticia sobre la posible liberación de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz acusado por asociación delictuosa y lavado de dinero, surgen las preguntas sobre el paradero de su exesposa Karime Macías, quien también fue acusada de malversación de fondos públicos.

¿Quién es Karime Macías, exesposa de Javier Duarte?

Karime Macías, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, fue esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, hasta 2019, después de que este fuera acusado y encarcelado por el gobierno de México.

Estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, y cuenta con un doctorado y maestría en Asistencia Social por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Se casó con Javier Duarte en el 2000 y tuvieron tres hijos. Durante su matrimonio y mientras su esposa era gobernador de Veracruz, se desempeñó como presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz.

Después del encarcelamiento de su exesposo, Karime Macías se fue de México con sus hijos, aunque tiempo después se dio a conocer que se había mudado a Londres, Inglaterra.

Durante ese tiempo, se le acusó de aprovechar su puesto como presidente del DIF para desviar dinero mediante empresas fantasma.

De acuerdo con las investigaciones, Karime Macías habría entregado más de 415 millones de pesos en contratos a 33 empresas fantasmas, aunque al final únicamente fue acusada de haber desviado 112 millones de pesos por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Algunas de las empresas fantasmas que la fiscalía de Veracruz detectó fueron las siguientes: Grupo Balcano SA de CV; Prefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; y ANZARA.

A su vez, al comenzar las investigaciones, se descubrió la vida de lujo que mantenía Karime Macías, pues en 2016 la Secretaría de Seguridad Pública encontró una bodega perteneciente a ella y a su esposo Javier Duarte, con obras de arte, joyas, entre otras cosas.

Al continuar con las indagaciones, fue cuando Karime Macías se fue del país a Londres, donde, de acuerdo con diferentes reportes, vivía en un departamento en una zona de lujo en dicho país.

Tiempo después, en 2019, las autoridades mexicanas consiguieron una orden de extradición hacia ella, aunque sus abogados consiguieron que continuara su proceso desde Londres sin ser detenida, pagando una fianza de 150 mil libras esterlinas (3.5 millones de pesos).

Finalmente, en agosto de este 2025 fue liberada de los cargos por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), tras determinarse que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes para incriminarla.