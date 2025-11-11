Javier Duarte: jueza mantiene en suspenso decisión que podría sellar su libertad

Javier Duarte Se mantendrá en prisión, por lo menos nueve días más (Cuartoscuro/Cuartoscuro)

Una jueza federal decidió extender la audiencia en la que definirá si concede la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

¿Cuándo se reanuda la audiencia de Javier Duarte?

El análisis jurídico, que debía concretarse este martes, se reanudará el 19 de noviembre de 2025, fecha en la que se determinará si el exmandatario, quien ha cumplido el 95% de su sentencia por lavado de dinero y asociación delictuosa, puede dejar la prisión antes de tiempo.

La decisión de prolongar la audiencia no modifica el hecho central de la posibilidad de su cumplir su condena fuera dude prisión, técnicamente, Duarte ya reúne los requisitos legales para solicitar su preliberación.

De los nueve años de prisión a los que fue condenado en 2018, le restan poco menos de cinco meses. Su defensa sostiene que el cumplimiento de los programas de reinserción social fortalece el argumento a su favor.

¿Por qué está en la cárcel Javier Duarte?

Tras solicitar licencia como gobernador en 2016 y ser expulsado del PRI —el partido que lo postuló— su escape derivó en la emisión de una ficha roja de Interpol. Su detención llegó en abril de 2017, en Panajachel, Guatemala, desde donde fue extraditado a México.

Inicialmente señalado por delincuencia organizada —un cargo con penas que podían alcanzar hasta 40 años de cárcel— su expediente cambió cuando el delito fue reclasificado. Esa decisión reorientó su futuro penal hacia una sentencia relativamente corta de nueve años en prisión por uso de recursos de procedencia ilícita.

Durante años se le vinculó —a nivel mediático y social— con crisis sociales en Veracruz, desde desapariciones forzadas hasta señalamientos por la atención médica infantil en el sistema local de salud. Ninguna de estas líneas llegó a convertirse en sentencia formal.

En paralelo, el nombre de Karime Macías, su esposa desde 1999, permanece ligado al mismo entramado de presuntas irregularidades., pero fue absuelta por un presunto desvío de 114 millones de pesos mientras era la presidenta del DIF de Veracruz. Sin embargo enfrenta solicitudes de extradición desde Reino Unido.