La Cámara Nacional de Comercio celebra sus 151 años: llaman al cuidado de la Pymes y a impulsar la competitividad formal

inauguración de la Cumbre Empresarial CANACO

En el marco de los 151 años de la, Cámara de Nacional de Comercio, en la inauguración de la Cumbre Empresarial CANACO, el presidente de la organización reconoció que la base de la economía nacional continúan siendo las pequeñas y medianas empresas formales que representan el 52 por ciento del producto interno bruto y que generan dos de cada tres empleos formales.

El empresario Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que las Pymes con frecuencia enfrentan un ecosistema de obstáculos como la sobreregulación, trap desigual, y “un cierto clasismo económico” que las relega.

Argumentó que, si la economía es una pirámide, las Pymes formales se colocan en la base de ésta, por lo que, si se debilitan, todo el edificio se resquebraja, así que,se debe aspirar a un trato justo y equitativo, “por el bien de todos, primero la Pymes”.

Otra prioridad que busca defender la CONACO es el impulso a una competitividad basada en la legalidad, pues definen que la informalidad y la ilegalidad son un lastre que distorsiona los mercados y sofoca al sector formal.

El reto de la informalidad no solo se presenta a nivel local, sino que las prácticas desleales a escala global continúan reproduciéndose mediante el contrabando, la evasión fiscal, el blanqueo de capitales, y la entrada de productos que violan las normas. Por lo que Cámara sugiere una alianza estratégica entre gobiernos y empresarios.

Antes este escenario, la CANACO plantea tres propuestas:

Un régimen fiscal simplificado y estimulante que premie la formalidad, en lugar de castigarla.

Una política de seguridad integral que proteja a las personas, los patrimonios y las cadenas de suministro.

Una estrategia firme de combate a la economía ilícita, con inteligencia financiera y cero tolerancia a la corrupción.

De igual forma, Vicente Gutiérrez llama a la unión frente a las tensiones comerciales con el extranjero, y reconoce la capacidad negociadora del Gobierno de México, líderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que la labor de Marcelo Ebrard como Secretario de Economía.