Los tentáculos del “Mencho” en la muerte de Carlos Manzo: ¿Qué operadores del CJNG son señalados por el crimen?

Miembros del CJNG Una nueva investigación periodística señala cuál fue la orden demando para ejecutar al ex alcalde.

La Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad continúan con las investigaciones para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, ex alcalde de Uruapan. Reportes e investigaciones periodísticas podrían dar nuevas pistas no sólo de las causas del homicidio, sino de las motivaciones, mismas que estarían ligadas a la detención de un líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

¿Quiénes son los integrantes del CJNG señalados por el asesinato de Carlos Manzo?

La periodista especializada en información de crimen organizado, Vivianne Hearst, señala en un reporte reciente que el ataque habría sido ordenado por Juan Carlos Valencia Gonzáles, alías “El R3”, “El 03” o “El Pelón” y llevada a cabo por Juan Pablo Amezcua González “El Tierno” y César Munguía “El güero loco”.

Valencia González es hijastro del propio Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”. Está identificado por parte de las autoridades de México y Estados Unidos como uno de los líderes más importantes dentro del CJNG. A pesar de su perfil bajo, es señalado por fundar y controlar los grupos de élite, células armadas y entrenadas para ejecutar los delitos de alto impacto y enfrentamientos ante bandas rivales en sus zonas de control de 2019.

De acuerdo con esta misma información de Hearts, la orden de Juan Carlos Valencia se ejecutó a través de Juan Pablo Amezcua González “El Tierno” y de César Munguía “El Güero Loco”.

“El Tierno” es un criminal de alto perfil señalado por participar en otros homicidios, la mayoría de ellos en Jalisco y habría sido enviado recientemente a Michoacán. De acuerdo con testimonios de habitantes de Uruapan, quienes trabajan para él se identifican con una calavera en camionetas blindadas dentro del territorio.

Por su parte “El Güero Loco” tiene un historial de actividad ilícitas en Estados Unidos con la pandilla “Cruddy 650”. En su regreso a México, comenzó a trabajar para el CJNG bajo las órdenes de “El Tierno” en Michoacán.

¿Por qué se habría ordenado la muerte de Carlos Manzo?

El móvil principal por la que el “R3” habría ordenado la ejecución de Manzo es la captura de René Belmonte Aguilar alías “El Rino”, quien fungía como jefe de plaza del CJNG en Uruapan, Michoacán y encargado de supervisar la operación de venta y distribución de drogas en la zona.

La detención se realizó el pasado 26 de agosto en Uruapan por orden de Carlos Manzo como parte de sus acciones de “mano dura” contra el crimen organizado. Aquel día, la ciudad se paralizó por miedo a las represalias de los grupos criminales, por lo que se emitió una alerta para que las personas se mantuvieran en la

Tras este operativo, la orden fue dada al “Tierno” quien habría utilizado a “El Gúero Loco” para llevar a cabo el plan de acabar con la vida del ex presidente municipal y que ocurrió el pasado 2 de noviembre en un lugar público. La Fiscalía del Estado de Michoacán identificó a Víctor Manuel Ubaldo Vidales como presunto ejecutor de Manzo.