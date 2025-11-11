México denuncia ante la ONU abusos a migrantes en Estados Unidos

Denuncia de México ante la ONU El gobierno realzó 30 denuncia que buscan un mejor trato para los migrantes en EU y que se respeten los derechos humanos de las personas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, informó que se han presentado 30 denuncias formales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por las violencias que sufren los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Además, rechazó cualquier tipo de trato que criminalice a los migrantes mexicanos. También señaló que el gobierno le brinda apoyo legal a los afectados.

Durante su mensaje mencionó que su administración no cuestiona el marco legal estadounidense, ni su capacidad cuando existe algún delito; sin embargo, lo que afecta es el estigma hacia quienes migran.

“Con los consulados apoyamos y se apoya económicamente para que se contraten abogados y las víctimas puedan presentar su denuncia y llevar los juicios en Estados Unidos”, señaló Sheinbaum.

¿Cuántos mexicanos hay en Estados Unidos?

Sheinbaum destacó la importancia de la comunidad mexicana en Estados Unidos, pues estima que alrededor de 40 millones de connacionales viven, en su mayoría, con estatus regulado o con muchos años de residencia.

“Fortalece la economía de Estados Unidos. Se estima que son 40 millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, de los cuales el 90 % tiene papeles o más del último censo que se hizo. Y los otros llevan más de 5 o 6 años en Estados Unidos”, dijo.

La mandataria también aseguró que la migración irregular ha disminuido en los últimos años, pues explicó que “Ya son muy pocas las mexicanas y mexicanos que cruzan la frontera o que cruzaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Tienen mucho más tiempo”.

La importancia de los mexicanos en EU

Sheinbaum recordó el papel fundamental de los migrantes, no solo mexicanos, en el sector del campo, la construcción y los servicios públicos.

Para concluir su mensaje, la presidenta recalcó que el gobierno protegerá a los connacionales sin intervenir en la política internacional estadounidense “Siempre vamos a buscar el diálogo, la coordinación, y cuando no estemos de acuerdo también lo vamos a decir. Pero buscando siempre un diálogo responsable”, apuntó.