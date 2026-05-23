Central Nucleoeléctrica “Laguna Verde” mantiene operación segura y refuerza capacitación de su personal

Central Nucleoeléctrica “Laguna Verde”

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) informó que continúa operando bajo condiciones seguras y confiables, cumpliendo con las normas nacionales y con estándares internacionales relacionados con la seguridad nuclear y el funcionamiento de sus instalaciones.

De acuerdo con la información difundida por la planta, las actividades técnicas y operativas se mantienen estables gracias a procesos permanentes de supervisión, capacitación y fortalecimiento de capacidades del personal encargado de la operación.

La central señaló que parte de su estrategia actual está enfocada en preparar nuevos perfiles especializados para mantener la continuidad de sus operaciones. Entre ellos, trabajadores que se encuentran en proceso de ascenso para convertirse en Operadores Senior de Reactor y otros más en formación para desempeñarse como Operadores de Reactor.

También explicó que los programas de capacitación, certificación y recertificación se realizan de manera constante para asegurar que el personal técnico y operativo conserve las habilidades necesarias en áreas consideradas críticas para el funcionamiento de la planta.

Laguna Verde indicó que dentro de su planeación de recursos humanos ya se contemplan mecanismos para enfrentar futuras jubilaciones y garantizar que exista personal calificado disponible para mantener la operación de la central.

Como parte de ese proceso, el programa de gestión del conocimiento sigue activo e incluye la formación de nuevos instructores de simulador con experiencia técnica y conocimiento de la normativa nuclear, con el objetivo de fortalecer la transferencia de experiencia entre trabajadores.

La planta destacó que los retos relacionados con el capital humano forman parte de los procesos normales en instalaciones altamente especializadas y que estos son atendidos mediante esquemas permanentes de capacitación y planeación operativa.

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde opera bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, además de alinearse con lineamientos y estándares establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares.

La central reiteró que mantiene mecanismos enfocados en preservar la continuidad operativa, fortalecer la cultura de seguridad y asegurar el desempeño confiable de sus instalaciones.