México recibió a 71 millones de visitantes entre enero y septiembre 2025

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, entre enero y septiembre del año presente, 71 millones de visitas llegaron al país, representando un aumento del 13.9 por ciento en cuanto al mismo periodo del año pasado.

“Los resultados que hoy presentamos auguran un 2026 histórico para el turismo en México; un año que, con el impulso del Mundial, FITUR y otras acciones de promoción internacionales, consolidarán a nuestro país como una potencia turística y cultural a nivel global”, comunicó Zamora.

Añadiendo que el ingreso de divisas por visitantes internacionales aumento a 25 mil 778.4 millones de dólares durante este periodo. Lo que significa un ascenso de 6.2 por ciento en comparación del año pasado.

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante los primeros nueve meses del 2025, a México ingresaron 34.7 millones de turistas internacionales.

Rodríguez Zamora, por igual señaló que, hasta el tercer trimestre de 2025, el gasto medio de los turistas de internación vía aérea fue de mil 242.6 dólares.

Durante los primeros nueve meses de este año, arribaron 8.0 millones de excursionistas en crucero, a los diferentes puertos del país , lo que representa un aumento del 10.6 por ciento comparado con 2024 y de 23.4 por ciento frente a 2019.

“La actividad turística sigue en constante crecimiento y todo indica que 2025 cerrará como un año histórico, reflejo del compromiso de todos los actores del sector por consolidar a nuestro país como uno de los destinos más importantes del mundo”, aseguró.

Durante septiembre el ingreso de visitantes internacionales al país aumentó 16 por ciento; se registro la llegada de 7.28 millones de visitantes.

Para el invierno, se tiene prevenido un crecimiento significativo en cuanto a la llegada de visitantes, provenientes particularmente de Estados Unidos y Canadá. Para el sector turístico, estas fechas suelen las de mayor actividad del año, en consecuencia al incremento de viajes vacacionales, el clima y la conectividad aérea.

“Recordemos que el turismo es un motor de Prosperidad Compartida, que impulsa el desarrollo social, fortalece las economías locales y contribuye al bienestar de las comunidades, generando oportunidades que se traducen en una mejor calidad de vida para más mexicanas y mexicanos”, concluyó la secretaría.