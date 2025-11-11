Pensión Mujeres Bienestar 2025: así va el calendario de pago de noviembre ¿No te ha depositado? Conoce qué día te depositarán la Pensión Mujeres Bienestar. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Ya iniciaron los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar y, si aún no lo han hecho, nosotros te contamos cuál es el día en el que te depositarán tu último pago del 2025.

El último pago bimestral correspondiente a los meses de noviembre-diciembre comenzó a aplicarse el 3 de noviembre, y hasta el día de hoy martes 11 de noviembre le han depositado a las personas cuyo apellido comienza con la letra G.

El programa social Pensión Mujeres Bienestar forma parte de los Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno de México, que busca apoyar a las mujeres adultas mayores para mejorar su independencia económica.

Son beneficiarias de este programa todas las mujeres que se encuentren entre los 60 y los 64 años de edad, ya que después de esa edad pueden acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Con este apoyo, se te deposita a tu cuenta del Banco de Bienestar de manera bimestral la cantidad de $3 mil pesos mexicanos, los cuales puedes retirar en uno de los bancos de esta institución.

¿Qué día me depositarán la Pensión Mujeres Bienestar 2025?

El último pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2025 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre empezó desde el lunes 3 de noviembre.

Recuerda que los pagos únicamente se realizan en días hábiles, por lo que solamente se deposita entre semana y los días feriados como el lunes 17 de noviembre no se consideran para pagar.

De acuerdo con lo publicado por el Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, este es el calendario con las fechas de pago según la inicial de tu primer apellido:

Letra A: lunes 3 de noviembre

lunes 3 de noviembre Letra B: martes 4 de noviembre

martes 4 de noviembre Letra C: miércoles 5 y jueves 6 de noviembre

miércoles 5 y jueves 6 de noviembre Letras D, E, F: viernes 7 de noviembre

viernes 7 de noviembre Letra G: lunes 10 y martes 11 de noviembre

lunes 10 y martes 11 de noviembre Letras H, I, J, K: miércoles 12 de noviembre

miércoles 12 de noviembre Letra L: jueves 13 de noviembre

jueves 13 de noviembre Letra M: viernes 14 y martes 18 de noviembre

viernes 14 y martes 18 de noviembre Letras N, Ñ, O: miércoles 19 de noviembre

miércoles 19 de noviembre Letras P, Q: jueves 20 de noviembre

jueves 20 de noviembre Letra R: viernes 21 y lunes 24 de noviembre

viernes 21 y lunes 24 de noviembre Letra S: martes 25 de noviembre

martes 25 de noviembre Letras T, U, V: miércoles 26 de noviembre

miércoles 26 de noviembre Letras W, X, Y, Z: jueves 27 de noviembre

Si la inicial de tu apellido está calendarizada para dos días, puedes consultar en la página oficial de la Secretaría del Bienestar el día exacto de tu depósito, únicamente ingresando tu CURP.