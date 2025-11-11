Pide Ivonne Ortega a Senado desaparición de poderes en Michoacán por ingobernabilidad

CDMX — La lideresa de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, expuso que recientes asesinatos de autoridades en funciones y empresarios son evidencia de las condiciones de ingobernabilidad que atraviesa la entidad, bajo el asedio y control de los grupos delictivos que, ante la inacción del gobierno estatal, extorsionan a los sectores productivos.

La exgobernadora de Yucatán señaló que durante las pasadas dos décadas, Michoacán ha sido uno de los principales epicentros de la violencia criminal en México, consecuencia del crecimiento de organizaciones delictivas como la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, entre otras, que han capturado actividades periodísticas, económicas y sociales.

La legisladora emecista indicó que ante este deplorable escenario exhortó al Senado a que actúe bajo las facultades que le otorga la Constitución federal.

“El nombramiento de la persona titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna de la persona titular de la Presidencia de la República con aprobación de las dos terceras partes de las personas integrantes presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas.

Quien fuere así nombrado, no podrá ser electa persona titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean”, expuso.

Precisó que se configura la desaparición de los poderes de un estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: “estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”.