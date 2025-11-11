Por descuido de instalaciones y ejemplares clausuran PIMVS en Morelos

Predio Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) “Parque Temazcal Zovic”

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó la clausura total temporal de las instalaciones del Predio Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) “Parque Temazcal Zovic”, en Morelos, y el aseguramiento precautorio de 41 ejemplares de fauna silvestre.

Las acciones se realizaron en atención a solicitud de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de que se avisara que el establecimiento no había presentado informes.

Tras revisar el lugar, se encontró con el lugar y los ejemplares muy descuidados, por lo que de manera emergente se determinó el aseguramiento físico de los animales y su traslado a un sitio con las condiciones adecuadas para su atención.

Entre los ejemplares asegurados, hay un mono araña (Ateles geoffroyi), cuatro guacamayas verdes (Ara militaris), tres loros cabeza amarilla (Amazona oratrix), una iguana verde (Iguana iguana), seis gamos (Dama dama) y un emú (Dromaius novaehollandiae). Varias de estas especies se encuentran enlistadas en la NOM-059- SEMARNAT-2010 y en la CITES.

Se informó que la mayoría de ellos presenta bajo peso,signos de estrés y malas condiciones de encierro, por lo que fueron puestos en cuarentena para monitorear su avance mientras se encuentran bajo observación veterinaria especializada.