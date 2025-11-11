Premia UNAM obra de Gioconda Belli; “una fuente inagotable de esperanza”: Rector Lomelí

La poeta nicaragüense Gioconda Belli recibió hoy, de manos de la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, y del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2025: “A nombre de toda la comunidad universitaria, le expreso nuestra más profunda admiración y respeto a Gioconda Belli. Gracias por enriquecer a nuestro idioma como territorio de libertad, equidad y justicia. Su obra confirma que la literatura es una fuente insustituible e inagotable de esperanza”, dijo el rector.

También durante la ceremonia, realizada en la Sala “Manuel M. Ponce”, del Palacio de Bellas Artes, la periodista y viuda del escritor Carlos Fuentes, Silvia Lemus, en compañía de la escritora e integrante del jurado, Natalia Toledo Paz, celebró la obra de la galardonada y, en conjunto con el académico unamita, recalcó “nos recuerda que el acto de escribir demanda deseo y rebeldía para alcanzar la emancipación”.

La galardonada dedicó el premio a Nicaragua, a su gente y a sus presos políticos y exiliados: “La fuerza de la poesía y la literatura -que han sido luz y altura en ese pequeño país de poetas- seguirá cantando sus luchas por la libertad, con fe en que la palabra continuará narrando el fin de los tiranos”, manifestó. Asimismo, se dijo agradecida con la vida que, le ha servido “un banquete de experiencias intensas, tanto amargas como dulces”.

Belli dio gracias a la literatura y a las palabras “que nos han legado a los seres humanos un lenguaje para decir la belleza y apelar a las emociones que revelan los abismos y las alturas de la condición humana”, afirmó que la literatura es un lenguaje íntimo, que nos hace reconocernos y sumergirnos en la corriente de historias y vivencias que nos han construido como especie.

En tanto, Silvia Lemus subrayó que el galardón se entrega a Gioconda Belli “por su gran obra poética”, que se mantiene en diálogo con el legado de Carlos Fuentes, pues “ambos acompañaron las luchas de sus sociedades por la democracia, la justicia y la igualdad”. Los dos, continuó, tienen una conexión por su responsabilidad intelectual que los llevó a participar en la vida pública de sus naciones; “en la obra de ambos autores las mujeres son la piedra angular sobre la que giran sus historias”, recordó.

La secretaria Claudia Curiel manifestó que la poesía arrojó a Gioconda Belli al universo de la palabra y subrayó que, en su primer poemario, sin tapujos, insolente y sensual se expresó agradecida de que Dios la haya hecho mujer y está orgullosa de serlo. “La obra de Belli fue multipremiada pues era la primera vez que en Nicaragua una joven escritora abordaba el erotismo, el feminismo y el placer sexual. En sus novelas, condena la violencia patriarcal y habla del despertar espiritual de las mujeres latinoamericanas”, puntualizó.

Por su parte, Natalia Toledo expuso que el jurado le entregó el premio a la también novelista en virtud de su capacidad para renovar la poesía hispanoamericana y “la fuerza de su diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura”. “Lo que escribe tiene fuerza y aliento, dialoga en su cabeza pero también con los otros. Las páginas que ha escrito guardan la memoria”, añadió.

Finalmente, el rector remarcó que la vida de Gioconda Belli ha implicado abrazar el compromiso y sus tensiones, pues en Nicaragua eligió la revolución con autodeterminación y deber moral, también buscó justicia frente a la desigualdad, atravesó la guerra y la pérdida, y comprendió que defender un ideal implica asumir riesgos. A decir del académico, Belli conoció el entusiasmo colectivo y su fractura cuando el poder se vuelve dogma y surge la necesidad de disentir. Por todo ello, la Universidad Nacional Autónoma de México será bastión sus palabras, mismas que resguardará, estudiará y divulgará.