Promueve De la Fuente Plan México en G7

El canciller Juan Ramón De la Fuente participó de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, cumbre que se realizará este miércoles en Ontario, Canadá. El secretario de Relaciones Exteriores mantuvo reuniones bilaterales con sus homólogas y homólogos de la República de Corea, Reino Unido, Canadá y la República de India, a quienes compartió las oportunidades de inversión que ofrece el Plan México.

Con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Cho Hyun, destacaron las oportunidades de comercio e inversión en el marco del Plan México, al ser Corea el cuarto socio comercial de nuestro país. Más tarde, con la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido, Yvette Cooper, abordaron el fortalecimiento de los lazos comerciales y de inversión entre ambos países, en el marco del Plan México. La ministra expresó al canciller su interés de incrementar la colaboración en las áreas de energías renovables. Convinieron también en la relevancia del multilateralismo frente a los desafíos globales y acordaron avanzar en un proceso de reforma de la Organización de las Naciones Unidas.

Por otro lado, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, afinaron agendas y revisaron contenidos de las reuniones bilaterales que se llevarán a cabo en nuestro país en las próximas semanas, así como la visita a nuestro país del ministro de Comercio, Dominic LeBlanc. Como parte de los temas abordados en este encuentro destacaron el de agricultura y conectividad portuaria, entre otros.Dialogaron sobre el Memorándum de entendimiento recientemente suscrito entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio del Trabajo de Canadá, que da mayor certidumbre y seguridad a las y los trabajadores agrícolas mexicanos.De igual manera, abordaron la importancia de seguir avanzando para que las empresas mineras canadienses se adapten a la normatividad ambiental convenida entre ambos países.

El Plan de Acción México-Canadá acordado entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro Mark Carney avanza y ambos países se declaran listos para la revisión del T-MEC el próximo año.Posteriormente, en la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de la República de India, Subrahmanyam Jaishankar, acordaron que ambos países continuarán con el intercambio de expertos en materia de inteligencia artificial, así como con los proyectos de colaboración farmacéutica para la producción de vacunas y medicamentos, para el beneficio de ambos pueblos.

En estos encuentros el canciller De la Fuente estuvo acompañado por el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González y por el cónsul general de México en Toronto, Porfirio Thierry Muñoz Ledo.