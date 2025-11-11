¿Puedo pedir home office por mal clima? Esto dice la ley al respecto

Los últimos días, el frío ha llegado con todo a la Ciudad de México, y no solo se trata de ponerte un suéter o tomar algo caliente: estamos hablando de frentes fríos, lluvia, interrupciones de transporte público y traslados que se convierten en horas extra.

Informes recientes señalan que cuando el transporte se alenta por lluvia o factores relacionados con el clima, la jornada de muchos trabajadores se alarga y el trayecto se vuelve una pesadilla.

Estas situaciones ponen sobre la mesa que muchas empresas consideren autorizar el home office como algo más que una moda, sino como una opción funcional ante condiciones extremas que velen por el bienestar físico y mental de sus colaboradores.

¿Qué dicen las autoridades y la ley sobre el trabajo remoto por mal clima?

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE-CDMX) ha hecho un llamado para que los empleadores consideren la opción del trabajo a distancia cuando las lluvias dificultan los traslados.

Sin embargo, es clave subrayar que no es obligatorio y el frío no ha sido considerado. Hasta el momento, no se ha decretado que todos los trabajadores deban laborar desde casa cuando llueve. Sin embargo, entre las recomendaciones destacan:

Mantener comunicación clara entre empleado y empleador cuando el traslado es riesgoso .

. No penalizar retrasos inevitables por la lluvia ni descontar salarios si la movilidad colapsa.

inevitables por la lluvia ni descontar salarios si la movilidad colapsa. Contemplar horarios flexibles o modalidades híbridas para proteger la integridad del trabajador y su productividad.

¿Qué dice la ley sobre el home office por mal clima?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) actualmente no contempla de forma explícita la obligatoriedad del home office en días de lluvia o inundación.

Lo que sí establece es que los empleadores tienen la obligación de prevenir riesgos para la salud y seguridad de sus trabajadores, lo cual puede abrir la puerta al trabajo remoto cuando el traslado represente un peligro.

Además, ya hay propuestas legislativas en el Congreso de la Ciudad de México para reformar la LFT y que se incluya el derecho al home office cuando fenómenos naturales como lluvias torrenciales o inundaciones lo justifiquen.

La tendencia apunta a que el home office no solo se utilice como alternativa ante pandemias o emergencias sanitarias, sino como herramienta frente al cambio climático y la búsqueda del bienestar de los trabajadores.

Si la iniciativa de reforma legal en busca del home office por mal clima avanza, podría ser una obligación, principalmente ahora que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha anunciado la llegada del frente frío 14 de este jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025 por la región noroeste del país.