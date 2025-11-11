Reporte de carreteras bloqueadas hoy martes 11 de noviembre en México

Bloqueos carreteros y en vialidades de CDMX Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) reporta levantamientos y bloqueos en diversas carreteras del país.

Te compartimos la información actualizada de las carreteras federales donde se mantienen bloqueos hoy martes 11 de noviembre, así como aquellos tramos donde se ha reportado el levantamiento de los manifestantes y, por consecuencia, el libre flujo de automovilistas.

Bloqueos carreteros según CAPUFE para este martes 11 de noviembre

Cierre por accidentes vehiculares

Autopista Cd. Mendoza – Córdoba, km 270, dirección Cd. Mendoza La reducción de carriles fue producida por la volcadura de un tractocamión, lo que genera congestión vehicular en la zona.

Libramiento Cuernavaca, km 89, dirección Acapulco. Se reporta una reducción de carriles centrales por atención de accidente (choque contra objeto).

Levantamiento de bloqueo carretero

Afortunadamente, para los automovilistas varados, se reportó el levantamiento de los manifestantes en la Carretera Cd Hidalgo - Tecún Umán, Puente Ing. Juan Luis Cabrera (Suchiate II). ]Al momento, se presenta un flujo normal en ambos sentidos, según reportes del organismo federal Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

Bloqueos en Guadalajara

Se reporta un bloqueo en la Glorieta Real Inn y en la salida hacia la carretera a Guadalajara, por lo que se recomienda trazar rutas alternas y tomar las precauciones correspondientes, como evitar el punto bloqueado y salir con tiempo, según información proporcionada por Plano Informativo.