Rosa Icela Rodríguez pide a la CNTE evitar bloqueos y continuar con las mesas de trabajo

. Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación. (Graciela López/Graciela López)

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, emitió un pronunciamiento ante las advertencias de movilizaciones y bloqueos anunciados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para los días 13 y 14 de noviembre.

Reconocimiento al magisterio y mesas de trabajo

Rodríguez destacó que el Gobierno de México mantiene un profundo respeto hacia el magisterio y, en ese sentido, se han sostenido más de 22 mesas de trabajo con la participación de diversas dependencias, además de más de diez reuniones encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum con liderazgos del movimiento.

Principales avances logrados

Entre los resultados de este diálogo, la funcionaria enumeró:

Incremento salarial del 10% en mayo pasado, el mayor en los últimos años.

Congelamiento de la edad mínima de jubilación en el ISSSTE: 58 años para maestros y 56 para maestras.

Reducción de intereses en créditos FOVISSSTE, congelamiento de saldos, aplicación de quitas y condonación de adeudos.

Suspensión de la USICAM, con el objetivo de construir una nueva propuesta para ingreso y promoción docente.

Avances en basificación, contrataciones e incidencias, además de recursos para infraestructura escolar mediante el programa La Escuela es Nuestra .

. Construcción de clínicas y hospitales en zonas solicitadas por los docentes.

En Oaxaca, apoyo a la Sección 22 con cientos de millones de pesos para basificaciones, jubilados, uniformes, mobiliario escolar y equipos de cómputo.

Llamado a evitar bloqueos

La secretaria de Gobernación subrayó que, si bien se han atendido las legítimas demandas del magisterio, el gobierno rechaza manifestaciones con tintes políticos que afecten la tranquilidad de la población y desvirtúen la lucha por una mejor educación.

Ante el anuncio de bloqueos al Congreso de la Unión, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a Palacio Nacional y a carreteras de acceso a la capital, Rodríguez exhortó a la CNTE a continuar con el diálogo y a respetar los derechos de la ciudadanía, así como el derecho de niñas y niños a no interrumpir sus estudios.

Finalmente, la funcionaria reiteró que, por encima de todo, se encuentra la educación y el bienestar de los estudiantes, convocando al magisterio a evitar afectaciones a miles de personas.