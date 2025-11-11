Supera los 4 millones de atenciones la Estrategia de Atención a las Causas

La Estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia en el país superó las 4 millones 437 mil atenciones a más de 2 millones 871 mil personas, resultado del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo.

La titular de la Segob explicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han implementado acciones directas en comunidades prioritarias a través de visitas casa por casa, con más de 224 mil hogares alcanzados. Además, se han realizado 379 Ferias de Paz y se conformaron 369 Comités de Paz en todo el territorio nacional.

Rodríguez destacó que las 32 Mesas Estatales y 266 Regionales mantienen el impulso de actividades culturales, deportivas y artísticas. En total, se han efectuado 6 mil 323 Jornadas por la Paz, con la participación de más de un millón 938 mil personas.

Tan solo en una semana, se organizaron 54 Ferias de Trámites y Servicios, donde se brindaron 18 mil 500 atenciones.

En el marco de la campaña “Por la Paz y contra las Adicciones”, del 6 al 12 de octubre, se realizaron 103 talleres de prevención con la participación de 32 mil 304 padres, estudiantes y docentes.

La Conade, en coordinación con institutos deportivos estatales, ha desarrollado 19 mil 311 actividades físicas del programa Ponte Pila, que suman un millón 500 mil participantes, además de 79 competencias deportivas con 77 mil atletas.

Entre el 13 y 19 de octubre, 14 mil 333 jóvenes artistas crearon 107 Murales por la Paz, y del 27 de octubre al 9 de noviembre, 77 mil 198 personas participaron en desfiles, altares y tapetes de Día de Muertos.

Por otra parte, la secretaria informó que el Tianguis del Bienestar ha beneficiado a 57 mil 957 familias en 22 municipios de Oaxaca y Guerrero, mediante la entrega gratuita de un millón 724 mil artículos decomisados o incautados. La semana pasada, el programa llegó al municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Asimismo, continúa el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica. Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han canjeado 8 mil 547 armas de fuego —2 mil 466 largas, 5 mil 31 cortas y mil 50 granadas— además de 6 mil 300 juguetes bélicos intercambiados por juguetes educativos.

En el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, en Michoacán, se han brindado más de 118 mil atenciones en 26 ferias de paz en San Isidro Tupakua, municipio de Los Reyes.

En Tlaxcala, se instalaron 61 Consejos de Paz y Justicia Cívica municipales y un consejo estatal.

Rodríguez también destacó el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que ha atendido 2 mil 65 solicitudes de becas para jóvenes de secundaria y preparatoria, y ofrecido 7 mil 243 atenciones médicas en las Ferias de Paz.

Además, mil 789 jóvenes de entre 12 y 29 años se han reincorporado a sus estudios.

En Salamanca, Guanajuato, junto con la Sedatu, se colocó la primera piedra del Centro de Desarrollo Comunitario y Parque Deportivo, mientras que el Infonavit y el Registro Agrario Nacional entregaron escrituras y títulos de propiedad en Celaya, León y Salamanca.

Finalmente, en Chiapas, se han inscrito mil 878 jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, beneficiando a 12 mil 313 personas con acciones de labor social en Amatenango de la Frontera y con proyectos de infraestructura en comunidades indígenas de Frontera Comalapa.