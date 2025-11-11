Van por ‘ley bache’ para municipios

CDMX — Con la ‘ley bache’ para municipios, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, busca cambios a la Ley de Coordinación Fiscal (FAIS) con el fin de que alcaldes puedan acceder a recursos e invertirlos en infraestructura.

El legislador indicó que impulsará esta iniciativa de ley a la que denominó como la “ley bache”, con el objetivo de permitir que los municipios del país puedan destinar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), y no sólo a la creación de nueva infraestructura, como sucede actualmente, sino también a su mantenimiento y conservación.

Expresó que actualmente no hay mecanismos legales que les permitan utilizar los recursos del FAIS para atender esos daños.

Esta medida, aseguró, responde a una realidad que enfrentan numerosos municipios, cuya infraestructura se ha visto seriamente afectada por fenómenos meteorológicos, como las lluvias, sin que existan actualmente mecanismos legales que les permitan utilizar los recursos del FAIS para atender esos daños.

“El objetivo es ofrecer una solución práctica: que con los recursos que ya tienen los municipios puedan atender el problema de los baches y del deterioro urbano sin requerir fondos adicionales”, mencionó que la propuesta surgió tras una reunión con el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, quien planteó la necesidad de modificar la Ley de Coordinación Fiscal para ampliar el uso de los recursos del FAIS. “Además, he conversado con diversos presidentes municipales de todo el país y todos coinciden en que esta propuesta representa una buena alternativa para mejorar la infraestructura existente”, añadió el morenista.

Con esta iniciativa, el diputado Gutiérrez Luna busca fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante los efectos del clima y las necesidades cotidianas de la ciudadanía, garantizando un uso más eficiente de los recursos públicos.