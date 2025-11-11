Volverán los bloqueos carreteros: productores de maíz anuncian cierres viales para el próximo 24 de noviembre

Bloqueo carretero |imagen de archivo| (EFE)

Dentro de dos semanas podrían regresar los bloqueos a carreteras, anuncio hecho por la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional de Rescate del Campo; convocaron a un paro nacional para el próximo lunes 24 de noviembre, con el objetivo de que el gobierno federal escuche sus demandas.

¿Cuáles serán las carreteras bloqueadas el próximo 24 de noviembre?

Aunque no dijeron cuáles serían los lugares bloqueados, las organizaciones informaron que no solo se bloquearán carreteras, sino que también tomarán las aduanas como una medida de prevención hacia las autoridades federales.

Los manifestantes explicaron que su intención es solo detener los transportes de mercancías, sin afectar el paso de vehículos particulares ni transportes de pasajeros.

“Vamos a volver a las carreteras, a tapar el tránsito de las mercancías. No se trata de afectar a la gente, sino de que el Gobierno federal, y en especial la Presidencia, escuche nuestras demandas”, señalaron representantes del Frente Nacional.

¿Quiénes participarán en el bloqueo a carreteras?

El paro fue acordado el pasado domingo entre varias organizaciones agrícolas como:

Frente Nacional de Rescate del Campo

Asociación Nacional de Transportistas

Movimiento Agrario Campesino

Estas agrupaciones coincidieron en que las carreteras serán su forma de luchar, manteniendo el bloqueo hasta obtener una respuesta oficial.

¿Cuáles son las exigencias de los productores y transportistas de maíz?

Desde hace algunas semanas, los productores y transportistas han bloqueado diferentes carreteras del país como protesta para que el gobierno solucione los problemas que atraviesa el campo mexicano.

Ahora los manifestantes argumentan que sus peticiones no han sido escuchadas pese a múltiples llamados, por lo que le piden al gobierno que atienda pronto las demandas sobre la situación en el campo y el transporte.

“Necesitamos la atención de la Presidencia”, remarcaron los líderes del movimiento.