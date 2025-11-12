CNTE rechaza oferta de Segob para dialogar; se esperan 48 horas de caos en la CDMX

Se esperan 48 horas de caos en la CDMX, con el paro anunciado por la CNTE (Archivo/Cuartoscuro)

Paro nacional — Distintas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron este miércoles la propuesta de la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, para evitar el paro nacional de labores y movilizaciones que podrían desatar el caos en varias carreteras del país y convertir en pesadilla las entradas principales a la Ciudad de México.

Al respecto, Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, dijo que el “megaplantón” que llegará al Zócalo de la CDMX, en que comenzará este jueves es convocado por las secciones 9, 10, 11 y 60, con apoyo de delegaciones en todo el país.

El dirigente magisterial apuntó que la movilización de este jueves es para hacerse escuchar y exhibir que el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, no ha cumplido con los acuerdos que se habían alcanzado con los delegados de la Representación Sindical Democrática, bajo el argumento de trabas legales y tardadas diligencias burocráticas que han frenado todo avance en los acuerdos que han sido minimizados.

Exigen abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017 y eliminar las reformas educativas impulsadas por los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Pedro Hernández denunció también que maestros afiliados han sufrido descuentos injustificados en sus salarios a pesar del compromiso alcanzado con la SEP de que no se aplicarían sanciones a docentes que participaron en las movilizaciones que se llevaron a cabo entre marzo y junio pasados, como parte de Jornada de Lucha de la CNTE.

La Coordinadora amaga con cerrar los principales accesos a la capital del país y bloquear vialidades principales como Circuito Interior, a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Eje Central Lázaro Cárdenas y calles aledañas al Zócalo capitalino.

La Crónica de Hoy 2025