El cambio climático exige nuevas formas de diseñar y construir, afirma subsecretario de la SICT

El Colegio de Ingenieros Civiles de México galardonaron al Dr. Humberto Marengo Mogollón

En el marco del 33 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, organizad por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, reconoció el papel de los ingenieros civiles en la estpa de transformación que vive el país.

En representación del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Estava Medina, el subsecretario señaló que hoy como nunca la ingeniería civil está llamada a desempeñar un papel decisivo pues “vivimos tiempos de grandes retos y profundas transformaciones”.

“El cambio climático nos exige nuevas formas de diseñar y construir; la innovación tecnológica nos ofrece herramientas que hace algunos años parecían impensables y la sociedad nos demanda obras más seguras, sustentables, inclusivas y resilientes”.

El funcionario sostuvo que la ingeniería civil ha sido pilar esencial del progreso, desde la construcción de autopistas, caminos, puentes y trenes que unen comunidades, hasta el diseño de presas, puertos y aeropuertos que permiten el crecimiento de la economía y el bienestar de la población.

Durante el evento y en presencia del presidente del CICM, Mauricia Jessurun Solomou, se hizo entrega al Dr. Humberto Marengo Mogollón del Premio Nacional de Ingeniería Civil 2025.