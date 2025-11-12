INE actualiza credenciales de elector para personas trans y no binarias

INE Más de 500 personas de la comunidad LGBT+ actualizaron sus datos de acuerdo a su identidad de género en su credencial para votar.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este mes de octubre el padrón electoral alcanzó los 101 millones 793 mil 306 registros, mientras que la lista nominal de electores se conformó por 100 millones 099 mil 157 ciudadanos con Credencial para Votar vigente.

De acuerdo con el más reciente informe del instituto, durante el periodo se entregaron un millón 515 mil 291 credenciales y 150 instituciones públicas y privadas realizaron más de 26 millones de consultas al servicio de verificación de datos de la Credencial para Votar. Además, 41 instituciones usaron el sistema de identificación mediante biométricos para validar la identidad de personas.

Actualizan INE para personas trans y no binarias

El documento también destaca la emisión de 472 credenciales a personas no binarias que presentaron documento de identidad y mil 102 a quienes se autoperciben como no binarias, así como 381 credenciales a personas trans.

Entre el 1 y 30 de septiembre, el INE emitió 760 credenciales exclusivas como medio de identificación y procesó 584 trámites para personas imposibilitadas físicamente de acudir a los módulos. También se realizaron tres trámites para personas en situación de calle.

La identidad de género es un derecho.

Las personas trans pueden solicitar que en su credencial para votar el campo de “sexo” refleje su identidad como hombre o mujer, sin presentar un documento oficial que lo rectifique.

Realiza el trámite en cualquier módulo del INE.#Identidad… pic.twitter.com/ksiHnzh9sn — @INEMexico (@INEMexico) October 30, 2025

En el ámbito internacional, el organismo reportó que se efectuaron 18 mil 746 trámites de credencialización en el extranjero, de los cuales se entregaron 17 mil 172 credenciales para votar.

El INE destacó que estas cifras reflejan el avance en los servicios de identificación y actualización del padrón, de cara a los próximos procesos electorales.