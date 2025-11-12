Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: fecha límite de registro

¿Hasta cuándo puedes registrarte al programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2025? Te decimos qué ofrece el programa JCF y fechas de registro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, impulsado por el Gobierno de México, otorga una beca mensual de $8,480 pesos a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni laboran, brindándoles una capacitación de 12 meses, en centros de trabajo registrados.

Hasta el momento, según datos del Programa de Bienestar, esta iniciativa, ha capacitado a más de 2,973,449 beneficiarios, entre ellos; más de 1 millón 956 mil son mujeres y más de 1 millón 400 mil son hombres, ofreciendo, además de la beca mensual, seguro médico.

fecha límite de registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

La convocatoria para el registro al programa Jóvenes Construyendo el Futuro se mantiene abierta de manera permanente; sin embargo, los periodos de registro se emiten de forma bimestral y permanecen disponibles hasta que se agotan las vacantes en los centros de trabajo registrados.

La fecha límite para inscribirse en el programa, tras la apertura del registro el 1 de octubre, finalizó debido a la alta demanda de solicitantes que se inscribieron para recibir capacitación en alguno de los centros de trabajo disponibles.

Pero no te preocupes, porque la próxima convocatoria para realizar el registro a este programa gubernamental se abrirá a inicios de diciembre, por lo que deberás estar atento a las redes sociales de Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar tu registro lo antes posible.

¿Qué ofrece el programa JCF?

El programa otorga una beca mensual de $8,480 pesos, seguro médico en el IMSS y un certificado al finalizar el año de capacitación, emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo de la secretaria de Educación Pública (SEP)

Este certificado valida la capacitación y las actividades realizadas por el aprendiz durante el tiempo en que recibió la beca.