La CFE proveerá puntos de internet gratuitos en clínicas y centros de salud del IMSS Bienestar

Realizan la firma del Acuerdo “Internet en cada Clínica”

Se realizó la la firma del Acuerdo “Internet en cada Clínica” entre el IMSS – Bienestar y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que prermitirá proveer de internet a todas la clínicas y centros de salud de la institución.

Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, informó que para este año se tiene el objetivo de conectar 3,180 clínicas del IMSS Bienestar, en 1,179 municipios de 24 entidades federativas. Además, el serivicio no será únicamente para el personal de los espacios de salud, sino para las y los usuarios que asistan por atención médica.

La directora afirmó que este acuerdo forma parte del compromiso del Gobierno Federal por garantizar la inclusión digital y el acceso efectivo a las tecnologías de la información para toda la población, incluyendo las poblaciones más alejadas.

El Director General del IMSS Bienestar, Dr. Alejandro Svarch Pérez afirmó que este convenio impulsará el Programa Nacional de Telemedicina que, durante sus primeros meses de implementación, tiene como meta otorgar 25 mil atenciones médicas a distancia y en tiempo real.

“No es solo conexión, es acceso al conocimiento, diagnóstico remoto, telemedicina y acompañamiento clínico. Así, una madre en la sierra o un adulto mayor en la costa tendrán el mismo acceso a una consulta especializada que alguien en la capital”, señaló.

El secretario de Salud, Dr. David Kershenobich, reconoció que esta iniciativa conjunta representa un avance decisivo hacia la innovación con sentido social.

“La atención a distancia ya es una parte esencial del sistema de salud. Es una muestra del compromiso de hacer de la salud pública un servicio de excelencia”.

En este evento participaron además la Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE; el Dr. Alejandro Svarch Pérez, director del Sistema IMSS – Bienestar; el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud; Lic. Giovanni Romualdo Anguiano Serrano, coordinador de Argumentación Técnica del Sector Eléctrico, de la Secretaría de Energía; el Dr. José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).