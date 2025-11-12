Nacional

La empresa mejor valuada en Inteligencia Artificial comenzará operaciones en nuestro país próximamente

¡NVIDIA llega a México! el nuevo gigante de la IA anuncia importante inversión en Nuevo León

Por Juan Carlos Navarro Hernández
La empresa estadounidense de Software se convirtió recientemente en la compañía de tecnología mejor valuada del mundo.
La Inteligencia Artificial continúa su desarrollo, ahora en México. La compañía estadounidense de microchips, software e Inteligencia Artificial anunció oficialmente una inversión de un billón de dólares y la creación de un Green Data Center de IA en nuestro país.

Anuncian la llegada de NVIDIA a México

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó el anuncio a través de un video en redes sociales, acompañado por representantes de NVIDIA. Según la comunicación oficial, el proyecto implicará la instalación de infraestructura de vanguardia para procesamiento de inteligencia artificial, con un diseño que contempla criterios de sostenibilidad ambiental.

Este anuncio representa una de las mayores inversiones de infraestructura tecnológica reciente en México orientadas al sector de la inteligencia artificial y marca un paso significativo para el país en términos de atraer empresas globales de alto perfil tecnológico.

¿Qué es NVIDIA y por qué se ha vuelto tan importante?

NVIDIA Corporation es una empresa estadounidense de semiconductores y computación acelerada. Se especializa en unidades de procesamiento gráfico originalmente orientadas al sector de videojuegos y visualización profesional.

Sin embargo, en los años recientes, esta tecnología se ha vuelto crucial gracias a su capacidad de procesamiento masivo de información que ocupan actualmente diferentes sistemas de Inteligencia Artificial, lo que los ha convertido en una de las empresas más importantes de este ámbito.

En octubre de este 2025, NVIDIA se convirtió en la primera compañía de tecnología en superar el valor de mercado de los 5 billones de dólares, quedando por encima otros gigantes como Google o Amazon en este sector.

