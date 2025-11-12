¡NVIDIA llega a México! el nuevo gigante de la IA anuncia importante inversión en Nuevo León

NVIDIA La empresa estadounidense de Software se convirtió recientemente en la compañía de tecnología mejor valuada del mundo.

La Inteligencia Artificial continúa su desarrollo, ahora en México. La compañía estadounidense de microchips, software e Inteligencia Artificial anunció oficialmente una inversión de un billón de dólares y la creación de un Green Data Center de IA en nuestro país.

Anuncian la llegada de NVIDIA a México

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó el anuncio a través de un video en redes sociales, acompañado por representantes de NVIDIA. Según la comunicación oficial, el proyecto implicará la instalación de infraestructura de vanguardia para procesamiento de inteligencia artificial, con un diseño que contempla criterios de sostenibilidad ambiental.

Pues siempre no fue #Tesla... por ahora, pero llegó la empresa tecnológica de desarrollo de software e Inteligencia, #Nvidia, a Nuevo León, con una inversión de mil millones de dólares, así lo confirmó el gobernador de Michoacán, Samuel García. pic.twitter.com/7uOSS5nvqb — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 12, 2025

Este anuncio representa una de las mayores inversiones de infraestructura tecnológica reciente en México orientadas al sector de la inteligencia artificial y marca un paso significativo para el país en términos de atraer empresas globales de alto perfil tecnológico.

¿Qué es NVIDIA y por qué se ha vuelto tan importante?

NVIDIA Corporation es una empresa estadounidense de semiconductores y computación acelerada. Se especializa en unidades de procesamiento gráfico originalmente orientadas al sector de videojuegos y visualización profesional.

NVIDIA CEO Jensen Huang outlines the next phase of accelerated computing and AI — from national AI infrastructure and quantum computing to robotics and reindustrialization.



Broadcast from the nation’s capital, #NVIDAIGTC Washington, D.C. highlights how NVIDIA and its partners… pic.twitter.com/R0ZrsjDmKh — NVIDIA (@nvidia) November 10, 2025

Sin embargo, en los años recientes, esta tecnología se ha vuelto crucial gracias a su capacidad de procesamiento masivo de información que ocupan actualmente diferentes sistemas de Inteligencia Artificial, lo que los ha convertido en una de las empresas más importantes de este ámbito.

En octubre de este 2025, NVIDIA se convirtió en la primera compañía de tecnología en superar el valor de mercado de los 5 billones de dólares, quedando por encima otros gigantes como Google o Amazon en este sector.