¿NVIDIA llega a México? el nuevo gigante de la IA corrige a Samuel García y explica qué hará en nuestro país

NVIDIA La empresa estadounidense de Software se convirtió recientemente en la compañía de tecnología mejor valuada del mundo.

Este miércoles 12 de noviembre, el gobernador de Nuevo León anunció que la empresa NVIDIA estaría haciendo una inversión de un billón de dólares en nuestro país. Sin embargo, la propia marca salió a hacer la aclaración que en realidad no se trata de un acuerdo financiero, sino de otro tipo de colaboración

Anuncian inversión de NVIDIA en México... y luego la desmienten

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó el anuncio a través de un video en redes sociales, acompañado por representantes de NVIDIA. Según la comunicación oficial, el proyecto implicará la instalación de infraestructura de vanguardia para procesamiento de inteligencia artificial, con un diseño que contempla criterios de sostenibilidad ambiental.

Horas después, NVIDIA salió a aclarar la situación real, negando el anuncio oficial de Samuel García. “Se aclara que NVIDIA no realizará inversiones financieras en Nuevo León. El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento.” Se lee en el comunicado

Comunicado NVIDIA La empresa de tecnología e IA desmintió el anuncio del gobernador de Nuevo León sobre una supuesta inversión millonaria en el estado.

¿Qué es NVIDIA y por qué se ha vuelto tan importante?

NVIDIA Corporation es una empresa estadounidense de semiconductores y computación acelerada. Se especializa en unidades de procesamiento gráfico originalmente orientadas al sector de videojuegos y visualización profesional.

NVIDIA CEO Jensen Huang outlines the next phase of accelerated computing and AI — from national AI infrastructure and quantum computing to robotics and reindustrialization.



Broadcast from the nation’s capital, #NVIDAIGTC Washington, D.C. highlights how NVIDIA and its partners… pic.twitter.com/R0ZrsjDmKh — NVIDIA (@nvidia) November 10, 2025

Sin embargo, en los años recientes, esta tecnología se ha vuelto crucial gracias a su capacidad de procesamiento masivo de información que ocupan actualmente diferentes sistemas de Inteligencia Artificial, lo que los ha convertido en una de las empresas más importantes de este ámbito.

En octubre de este 2025, NVIDIA se convirtió en la primera compañía de tecnología en superar el valor de mercado de los 5 billones de dólares, quedando por encima otros gigantes como Google o Amazon en este sector.