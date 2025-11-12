Respalda Adán Augusto colocación de vallas para marcha de generación Z; rechaza que busquen infiltrar la marcha

Adán Augusto López En conferencia de prensa, desmintió que existan irregularidades con sus ingresos y respondió a cuestionamientos por sus vínculos con Hernán Bermúdez. (Galo Cañas Rodríguez)

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado , Adán Augusto López Hernández, respaldó la colocación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional con motivo de la marcha convocada por jóvenes de la Generación Z para este sábado y rechazó la posibilidad de que el gobierno federal busque infiltrar con provocadores esa movilización pues “nunca han hecho eso”.

“Nosotros nunca hemos hecho eso. Si los que hemos recibido garrotazos somos quienes ahora estamos en el gobierno, pero encabezamos un largo camino de oposición”, aseveró y llamó a que las manifestaciones se realicen de manera pacífica.

Recordó que en ocasiones anteriores manifestantes han causado destrozos en Palacio Nacional, al grado de romper una de las puertas de acceso y lanzar artefactos explosivos de fabricación casera.

“Hay que recordar que no hace mucho, incluso rompieron una de las puertas del Palacio Nacional. Ha habido manifestaciones en las que se avientan hasta bombas de tipo casero. Es mejor prevenir”, puntualizó

En este contexto, el también coordinador de Morena en el Senado, insistió en que la instalación del vallado es una medida preventiva y una responsabilidad del Ejecutivo federal para proteger los monumentos históricos y los edificios públicos, ante posibles daños.

“Yo creo que es obligación de la autoridad, en este caso del Ejecutivo Federal, entre otras cosas, salvaguardar la integridad de los monumentos históricos, de cualquier edificio público. No es la primera vez que se utilizan vallas para evitar que haya desaguisados”, señaló.

¿Movilizados ?

Entrevistado en el Senado, Adán Augusto señaló que, de acuerdo con información que ha trascendido, la convocatoria a la movilización estaría siendo impulsada por personajes como Claudio X. González y Ricardo Salinas Pliego, a quienes calificó de “seudoultraderecha”.

“Es mejor prevenir. Yo espero que los que van a manifestarse, más allá del motivo que tengan y de que estén siendo organizados por Claudio X. González, por Ricardo Salinas y por quienes ahora se dicen de ultraderecha —que ni siquiera lo son verdaderamente—, se conduzcan con respeto”, afirmó.

El coordinador de Morena añadió que los organizadores incluso estarían movilizando camiones para trasladar personas desde distintos municipios a la Ciudad de México.

“Están mandando camiones a los pueblos a invitar a la gente a que venga a pasar el día en la Ciudad de México, que aprovechen para comprar y que marchen a partir de las 10 de la mañana”, dijo.

El tabasqueño insistió en que la naturaleza del movimiento de Morena no es la confrontación, y acusó a los partidos opositores de ser los verdaderos responsables de las provocaciones en el pasado.

“No es esa la naturaleza de quienes integramos este movimiento. Los que se han acostumbrado a ello, porque sí son provocadores, son el PRI y el PAN”, recalcó