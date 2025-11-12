Sheinbaum y Morena temen a la generación Z: PRI; buscan deslegitimar marcha, acusa

Alejandro Moreno El líder de la bancada del PRI en el Senado volvió a criticar a la presidenta por desestimar la marcha convocada para este sábado 15 de noviembre en diferentes ciudades del país. (Graciela López Herrera)

La dirigencia nacional del PRI arremetió contra el gobierno federal y el partido Morena, al acusarlos de pretender censurar la marcha convocada por jóvenes de la llamada Generación Z para este fin de semana, en contra de la violencia y el asesinato de Carlos Manzo y los acusó de buscar amedrentar a quienes piensan distinto.

El gobierno federal “tiene miedo” a las manifestaciones ciudadanas y busca deslegitimarlas, acusó el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

El priista acusó que las vallas metálicas colocadas en torno a Palacio Nacional, son una metáfora del distanciamiento entre el gobierno y la ciudadanía.

“Son las barreras que ponen para no dialogar, para no escuchar. Las han puesto desde que llegaron al poder. No hay diálogo, no hay acuerdos, y por eso el país está incendiado”, sostuvo.

Entrevistado en el Senado calificó como “autoritaria y represora” la actitud del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y sostuvo que la colocación de vallas alrededor de Palacio Nacional representa un símbolo de cerrazón y miedo ante la protesta ciudadana.

“Ahora quieren coartar, investigar, tener información y perseguir a los jóvenes que se están organizando de manera libre. Eso no tiene madre, es un acto autoritario. Los jóvenes quieren hablar, quieren expresarse y están en plena libertad de hacerlo”, expresó

Dijo que el PRI no participa en la convocatoria de la marcha, pero respaldó el derecho de los jóvenes a manifestarse pacíficamente.

“Es una causa de ellos, no nuestra. Nosotros sólo llamamos a que se conduzcan con apertura, con respeto, sin violencia. Pero que quede claro: los que mandan grupos de choque para reventar las protestas son los de Morena”, afirmó.

En ese sentido convocó a la oposición y a la sociedad a no tener miedo de expresar su inconformidad ante lo que consideró un régimen que busca controlar las libertades y perpetuarse en el poder.

Moreno Cárdenas aseguró que México vive “un Estado fallido” bajo el actual gobierno, al sostener que la violencia, los asesinatos y la inseguridad se han desbordado.

“En el sexenio de López Obrador hubo cerca de 200 mil homicidios, y en lo que va del actual gobierno, cerca de 70 mil más. Hay más muertos en México que en países en guerra. Este país está rebasado, Morena pactó con el crimen organizado”, denunció.

El dirigente priista sostuvo que, además de la violencia, el gobierno de Morena ha emprendido “una persecución política” contra opositores, empresarios, periodistas e intelectuales críticos.

“Nunca en los últimos 40 años habíamos visto un ataque tan brutal y sistemático desde el propio gobierno contra quienes piensan distinto. Es una estrategia de miedo, de intimidación, para callar voces”, dijo.

También criticó las promesas incumplidas de Morena hacia el magisterio y otros sectores sociales, afirmando que el gobierno “vive de promesas, pero no da resultados”.

El líder priista recordó que su partido entregó en 2018 “un país en crecimiento, con estabilidad económica y empleos”, y consideró que Morena “ha sido la peor tragedia para México”.