Tormenta solar hoy: así ha provocado auroras boreales en México… ¿y fallas tecnológicas?

Las tormentas geomagnéticas, conocidas como “tormentas solares”, son responsables de las auroreas borelas y rara vez son causantes de daños sobre infraestructuras en la Tierra.

Lo que está sucediendo actualmente en el planeta ha sido calificada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos como “severa” y tipificada en un nivel de riesgo 4 en una escala que abarca desde el 1 hasta el 5.

¿Que son las tormentas solares?

Las tormentas solares son perturbaciones del campo magnético de la Tierra , que duran varias horas o hasta días y se producen debido a un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares, que llegan a alcanzar la magnetosfera y a producir alteraciones.

Uno de los efectos que provocan estas tormentas son las auroreas boreales, que se producen al interactuar las partículas solares cargadas eléctricamente con las capas altas de la atmósfera terrestre y en esas capas las partículas entran en contacto con los gases atmosféricos (oxígeno o nitrógeno), lo que ocasiona el color con el que se ven las auroras, que pueden incluso llegar a verse cuando están asociadas a tormentas “extremas”, en latitudes bajas, lejos de los polos.

Auroras Boreales en México

Por esta fuerte tormenta, en el país se pudieron observar estos fenómenos coloridos en el cielo, como es el caso en Ciudad Juárez, Chihuahua, García, Nuevo León, en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, Baja California y Zacatecas.

Posibles fallas tecnológicas

Por esta tormenta, NOAA advirtió sobre posibles efectos que pueden presentarse durante esta, las cuales son: