Vallas en Palacio Nacional son puestas para prevenir la violencia en protestas: Sheinbaum

Sheinbaum en la mañanera CIUDAD DE MÉXICO, 12NOVIEMBRE2025.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó este miércoles desde la mañanera del Palacio Nacional que la decisión de colocar vallas alrededor del Palacio Nacional responde a información recibida sobre posibles bloqueos por parte de un grupo de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Asimismo, recordó que anteriormente se han registrado agresiones contra periodistas y policías las cuales atribuyó a “provocadores infiltrados” en las movilizaciones.

Sheinbaum indicó que la colocación de esta protección busca evitafr enfrentamientos directos y proteger tanto a los manifestantes como a elementos de seguridad.

“Es mejor poner las vallas que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de alguna persona”, precisó.

Además, destacó que la presencia de grupos del bloque negro se insertan en las protestas y utilizan artefactos incendiarios, lo que ha derivado en lesiones a policías.

Por esto, reiteró que la prioridad es resguardar el Palacio Nacional como monumento histórico y símbolo del país, asi como garantizar la integridad física de quienes participan en las manifestaciones.

“Están las puertas abiertas al diálogo”

En lo que respecta al diálogo con la CNTE, la mandataria puntualizó que existe comunicación constante con la Secretaría de Gobernación y el secretario de Educación, quienes se han reunido en Oaxaca para atender sus demandas.

“No tiene que ver con que no haya diálogo, están abiertas las puertas”, agregó.