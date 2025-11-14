¿Qué puedo hacer para retirar mi dinero en Bet365 o Betano?

Retiro de dinero Bet365 y Betano Hasta el momento, el dinero de los usuarios de este casino se mantiene inaccesible tras la inhabilitación de los sitios por parte de la UIF.

Desde este jueves 13 de noviembre, los sitios web de las casas de apuesta de Bet365 y de Betano no dejaron acceder a miles de clientes. Ambas plataformas se quedaron sin servicio y no han dado una declaración al respecto, dejando a sus usuarios sin la posibilidad de retirar su dinero. ¿Qué es lo que puedes hacer si este es tu caso?

Bet 365 y Betano se quedan sin servicio

La baja de estos casinos virtuales continúa este viernes 14 de noviembre. Al intentar acceder, los sitios se muestran no disponibles. La inhabilitación responde a un bloqueo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a las sospechas de incurrir en actividades de presunto lavado de dinero.

Si la empresa operadora está siendo investigada o tienen congelados ciertos activos o cuentas bancarias, podría haber retrasos, dificultades legales o inclusive pérdida parcial de acceso. Las condiciones de uso de Betano, por ejemplo, señalan que se puede retener el retiro de fondos bajo ciertas condiciones.

En los mercados de apuestas, cuando un operador no está claramente regulado o está en disputa legal, los usuarios pueden encontrarse con muy pocas vías de recobro.

¿Qué hacer para poder recuperar mi dinero de Bet365 o Betano?

Recientemente, Bet365 emitió un comunicado donde asegura que están trabajando para reestablecer sus operaciones lo antes posible. Sin embargo, no menciona alguna forma para poder retirar el dinero. La respuesta llega más de un día después de que se cayera el sitio.

Algunos usuarios en redes sociales han señalado que lograron recuperar su dinero ingresando al sitio de ayuda de Bet365 en España y solicitando una devolución de su dinero. No obstante, la opción aparece actualmente deshabilitada.

Bet 365 España Múltiples usuarios intentaron solicitar la devolución de su dinero en el sitio de Bet365 de España, pero esta opción está inhabilitada mientras el casino busca volver a operar en México. (Juan Carlos Navarro)

Sin embargo, al restar reguladas por la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Juegos y Servicios, una primera opción sería comunicarte con el Centro de Atención a Usuarios para solicitar información y orientación al respecto.

Este servicio está disponible de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes en sus instalaciones de Versalles 49, Piso 2, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

También, puedes comunicarte 55 52 09 88 00 opción 5 o en las extensiones 30000, 30014, 30038, 30040, 30045 y 30071 o a los correos tramitescau@segob.gob.mx / quejasydenunciasjys@segob.gob.mx.

¿Cómo solicitar información sobre mi dinero en Bet365 y Betano con Profeco?

Otra opción es presentar una queja de apuestos y sorteos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en su sitio oficial. Ahí necesitarás presentar los datos solicitados para poder emitir una inconformidad formal y recibir más información para solicitar la recuperación de tu dinero.