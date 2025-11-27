¿Quién es Jorge Alberts Ponce, relacionado en la red de huachicol de Raúl Rocha?

Jorge Enrique Alberts Ponce La FGR obtuvo trece órdenes de aprehensión contra los colaboradores de Raúl Rocha en la organización delictiva; el empresario Alberts Ponce es uno de ellos

El empresario Raúl Rocha Cantú, recientemente acusado por contrabando de combustible proveniente de Guatemala y Estados Unidos, así como tráfico de armas y presunto lavado de dinero, no actuó solo, sino que era la cabeza de una red criminal en la que colaboraban al menos trece personas más.

De acuerdo con el informe entregado por la Fiscalía General de la República (FGR), se obtuvieron trece órdenes de aprehensión contra los involucrados e involucradas, siendo una de ellas la funcionaria federal Mari Carmen Ramírez Rodríguez, quien actualmente se encuentra detenida.

Por su parte, Rocha Cantú negoció un criterio de oportunidad al unirse a la Fiscalía como testigo colaborador durante las investigaciones; la protección al copropietario de Miss Universo está condicionada a la información vital que entregue a cambio, extendiéndose hasta su declaración en un juicio oral.

¿Cuántas personas estaban involucradas en la organización criminal de Raúl Rocha?

En la causa penal 495/2025 del 15 de noviembre del presente año, la FGR solicitó librar una orden de aprehensión contra trece personas; una de ellas, Raúl Rocha, señalado como el dirigente de la red delictiva, y doce involucrados más en las actividades ilícitas del mencionado grupo.

Entre los colaboradores más cercanos y que presentan orden de aprehensión, han destacado la funcionaria federal acutalmente detenida, Mari Carmen Ramírez Rodríguez, así como un antiguo candidato a presidente muncipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), identificado como Jacobo Reyes León alias ‘Yaicob’.

La exfuncionaria fue acusada de otorgar información elemental para facilitar el negocio delictivo “huachicoleo”, mientras que Reyes León era el encargado de reunir integrantes y recibir los recursos o ganancias de la compra-venta de armas y combustible.

Otro de los nombres destacados en la red criminal del acusado Raúl Rocha, es Jorge Enrique Alberts Ponce, alias ‘Yoryi’ o ‘Licenciado’.

¿Quién es Jorge Alberts Ponce?

Jorge Alberts Ponce es un empresario mexicano vinculado a múltiples rubros, especialemente de seguridad privada, servicios de limpieza y desarrollo inmobiliario.

Anteriormente, Alberts Ponce fue señalado por su colaboración en la denominada “Estafa Maestra” al haber participado en esquemas de desvío de recursos públicos, a su vez, también fue puesto en el foco como uno de los involucrados en el desfalco multimillonario en el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

La empresa de Jorge Enrique es Acurgen S.A. de C.V., la cual recibió contratos de Segalmex por 6.5 millones de pesos para fumigación y sanitización entre los años 2020-2021, aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado irregularidades desde 2018.

Alberts Ponce figura también como representante legal de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (Seicsa), la cual estuvo relacionada con contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la gestión de Manuel Barlett, quien dejó el cargo en 2024.

¿Qué papel tenía Jorge Alberts Ponce en la red criminal de Rocha Cantú?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, la función que Jorge Enrique desempeñaba en la red de huachicol y tráfico de armas, era la de operador logístico y financiero.

Entre sus actividades dentro de la red criminal de Rocha Cantú, se le atribuye al ‘Licenciado’ el uso de empresas de seguridad privada para lavar dinero, así como la participación en la compra, almacenamiento y venta de combustible y armas.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado información acerca de su posible detención, no obstante, presenta —al igual que sus compañeros en la red delictiva— una orden de aprehensión en su contra.