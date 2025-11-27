Quién es Mari Carmen Ramírez Rodríguez vinculada a la red criminal de Raúl Rocha

Mari Carmen Ramírez Rodríguez La FGR confirmó la participación de una funcionaria federal en las actividades ilícitas por huachicol y tráfico de armas adjudicadas al empresario Raúl Rocha.

El dueño de la mitad de la franquicia Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el dirigente de una organización criminal involucrada en el contrabando de combustible (“huachicol”), tráfico de armas y presunto lavado de dinero.

A pesar de que la orden de aprehensión fue ordenada el 15 de noviembre de este año, el mandamiento no tuvo ejecución contra Rocha Cantú, ya que el empresario se volvió testigo colaborador en la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delicuencia Organizada (FEMDO), y actualmente forma parte del Programa de Testigos Protegidos.

Sin embargo, el destino de sus colaboradores y colaboradoras en la organización criminal ha tomado un camino distinto, ya que la FGR obtuvo al menos 13 órdenes de aprehensión contra las personas involucradas.

Entre ellas, destacó la participación de un ex candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jacobo Reyes León alias ‘Yaicob’, y la funcionaria federal Mari Carmen Ramírez Rodríguez.

¿Quién es Mari Carmen Ramírez Rodríguez?

Mari Carmen Ramírez Rodríguez, también conocida como “La Fiscal” o “La Licenciada”, es una agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), organización que actualmente dirige las investigaciones de la red criminal de Raúl Rocha.

“La Fiscal” fue señalada como una de las colaboradoras en las actividades ilícitas del copropietario de Miss Universo, quien presenta cargos de huachicol y tráfico de armas, así como también ha sido señalado de prestar sus gasolineras para el lavado de dinero.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la FGR, Mari Carmen fue la primera colaboradora de la organización delictiva detenida por las autoridades, mientras que doce involucrados más presentan órdenes de aprehensión.

¿Cuál era el papel de la funcionaria Mari Carmen Ramírez en la red criminal de Raúl Rocha?

La causa penal 495/2025 señaló que la funcionaria federal detenida es Mari Carmen Ramírez Rodríguez, adscrita específicamente a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hicrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos de la FEMDO.

Mari Carmen fue señalada como involucrada en la red criminal dirigida por el empresario Raúl Rocha Cantú y, en este momento, ya ha sido formalmente vinculada a proceso por el Juez de control Rodrigo Rosales Salazar, del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro.

El cargo de “La Fiscal” como colaboradora de la organización delictiva consistía en vender información privilegiada de las posibles investigaciones en contra de los demás integrantes de la red, previniendo el negocio huachicolero.

También, la funcionaria federal tenía reuniones con Jacobo ‘Yaicob’ Reyes, aparente líder del grupo, para transmitir información reservada del conocimiento de la fiscalía especializada.

Estas reuniones eran igualmente llevadas a cabo con personas enviadas por Reyes León, con la finalidad similar de otorgarles información que fuera de utilidad a la red delictiva, por ejemplo, documentación que comprobara y asegurara la liberación de inmuebles o vehículos pertenecientes a la organización criminal.

¿Cuándo detuvieron a la funcionaria Mari Carmen Ramírez?

La exfuncionaria involucrada en las actividades ilícitas de la red dirigida por Raúl Rocha, fue detenida el 18 de noviembre del 2025, mediante una orden de aprehensión que se emitió tres días antes, el 15 de noviembre.

“Recibiendo retribuciones económicas, aspectos que son corroborados por medio de las intervenciones telefónicas gestadas por los elementos de investigación, así como de las referencias existentes a la reunión de estas personas a las afueras de las instalaciones que ocupa la dependencia ministerial en la capital del país”, informó la causa penal como pruebas de su participación en la red criminal.

Ramírez Rodríguez, ya privada de su libertad, se encuentra actualmente internada en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16 CPS Morelos.