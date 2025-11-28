Sheinbaum explica salida de Gertz y adelanta sus expectativas sobre la Fiscalía: espera mayor coordinación

Sheinbaum y Gertz Manero La presidenta adelantó que Gertz Manero asumirá la representación de México en una embajada. (Mario Jasso)

Luego de que se anunciara la salida de Gertz Manero como Fiscal General de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto. Destacó que espera que haya mayor coordinación con quien asuma este cargo, y aunque, elogió a Ernestina Godoy, señaló que será responsabilidad del Senado definir si asumirá el puesto de manera definitiva.

“Esperamos mayor coordinación con la Fiscalía”

“Había habido coordinación y respetamos mucho al Doctor Gertz. Ahora, con la nueva fiscalía, lo que queremos es que haya todavía más coordinación, respetando el autonomía para garantizar la paz y la seguridad en el país”, señaló la mandataria nacional.

También, dio el visto bueno a Ernestina Godoy, quien ha fungido como diputada federal, senadora, Consejera jurídica y ahora como Fiscal General interina. Sin embargo, no aseguró su continuidad definitiva en el cargo.

“Ernestina es una mujer extraordinaria. De principios y honesta. De muchas convicciones y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la CDMX, pero ya le corresponde al Senado tomar la decisión sobre la lista que ellos decidan". Concluyó.

Gertz Manero se incorpora a una embajada

Tras terminar su gestión a cargo de la Fiscalía General de la República, misma que ocupaba desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta confirmó que Gertz Manero continuará en el servicio público, ahora como representante de México en una embajada.

“Él aceptó esta propuesta. Pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la SRE con el país y hasta que no se acepten las credenciales no puede anunciarse, esa es una regla.”

Él nombra a Ernestina Godoy porque la Constitución y la Ley de la Fiscalía establece que una persona se queda encargada de la Fiscalía. Entonces Ernestina Godoy presentó ya su renuncia y estará tomando el cargo desde el día de ayer“.